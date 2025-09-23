|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 23.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zdenka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
23. septembra 2025
Za kamerou nebol šťastný život... Šokujúce odhalenia v knihe Dom mojej matky
Na prvý pohľad vyzerali ako ideálna rodina – úsmevy pred kamerou, dokonalé deti, harmonické manželstvo.
Zdieľať
Lenže skutočnosť bola úplne iná. V knihe Dom mojej matky Shari Franke rozpráva šokujúci príbeh o týraní, manipulácii a odvahe povedať pravdu.
Shari Frankeová, najstaršia dcéra z rodiny Frankeovcov, odhaľuje šokujúci príbeh virálneho YouTube vlogu 8 Passengers (Osem pasažierov), ktorý sledovalo dva a pol milióna ľudí. Píše o krutom zneužívaní, ktoré prežívala spolu s piatimi súrodencami za zatvorenými dverami. Jej matka Ruby Frankeová vytvorila na internete obraz dokonalej rodiny, no v skutočnosti pod vplyvom kontroverznej vzťahovej poradkyne Jodi Hildebrandtovej zaviedla neľudský režim trestov a manipulácie.
V roku 2023 Ruby a Jodi zatkli za hrubé týranie detí. V ten deň Shari Frankeová zverejnila fotku policajného auta pred ich domom s jediným slovom: Konečne.
Teraz prvý raz otvorene hovorí o tom, čo sa dialo v zákulisí rodinného vlogu, o temnej pravde influencerstva a o tom, ako sa jej podarilo uniknúť z kruhu bolesti pod útlakom vlastnej matky a konečne nájsť slobodu.
Príbeh tak ukazuje aj tienistú stránku fenoménu rodinných vlogov. Za „dokonalým obsahom“ sa môže skrývať bolesť, ktorú publikum nikdy nevidí. Treba povedať, že Shari knihu písala v čase, keď ešte prebiehali procesy s jej matkou. Ukázala tak veľkú mieru odvahy postaviť sa nielen vlastnej rodine, ale aj tlaku verejnosti.
Je to šokujúca spoveď, ktorá odhaľuje, že ani najsledovanejšie rodiny nemusia byť šťastné. Prináša silný ľudský príbeh o hľadaní odvahy, identitu a o tom, že pravda sa nedá potláčať donekonečna. Príbeh, ktorý pomáha čitateľom lepšie pochopiť toxickú dynamiku rodiny a nebezpečenstvo nekritickej disciplíny.
Je to zároveň kniha o nádeji – že aj v najtemnejších chvíľach je možné nájsť cestu k svetlu a slobode.
Je to príbeh pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o fenomén sociálnych sietí, o rodinné vzťahy, ale aj o silu ľudskej odolnosti. A možno vás donúti pri pohľade na ďalší „dokonalý vlog“ položiť si otázku: Čo sa skrýva za kamerou?
Prečítajte si tiež
PUĽS a Party v 21. storočí si z Japonska priviezli zážitky aj pochvalu prezidenta – FOTO