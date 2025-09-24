|
Zomrela talianska herečka Claudia Cardinale, mala 87 rokov
Tagy: Claudia Cardinale
Cardinale patrila k hviezdam strieborného plátna prvej veľkosti, ale tiež k symbolom pôvabu a krásy.
Vo veku 87 rokov v utorok zomrela populárna talianska filmová herečka Claudia Cardinale známa z filmov Ružový panter alebo Vtedy na Západe. Pre agentúru AFP to potvrdil jej agent.
„Zanecháva nám odkaz slobodnej a inšpirovanej ženy. Ako ženy, tak aj ako umelkyne,“ napísal jej agent Laurent Savry pre agentúru AFP. Cardinaleová zomrela v obci Nemours neďaleko Paríža „v prítomnosti jej detí“.
Cardinale patrila k hviezdam strieborného plátna prvej veľkosti, ale tiež k symbolom pôvabu a krásy. Počas vyše 65 rokov trvajúcej hereckej dráhy stvárnila takmer 150 filmových rolí a získala vyše 30 filmových ocenení.
Talianska herečka sa narodila 15. apríla 1938 v La Goulette v Tunisku. Jej otec pochádzal zo Sicílie, matka mala francúzsko-taliansky pôvod, rodina však už štvrtú generáciu žila v Tunisku. Vyštudovala lýceum a než sa stihla pripraviť na učiteľskú dráhu, vyhrala v roku 1957 miestnu súťaž krásy. Medzi hosťami slávnostného vyhlásenia bol aj zástupca talianskeho filmu, ktorý ju pozval na filmový festival do Benátok. Tam budúcu herečku objavil producent Franco Cristaldi, ktorý s ňou podpísal sedemročnú zmluvu.
Cardinale si zahrala vo filmoch Rocco a jeho bratia (1960), kde bol jej hereckým partnerom Alain Delon, alebo v romantickej historickej komédii Cartouche, kde pre zmenu vytvorila pár so Jeanom-Paulom Belmondom. Jednou z najlepších úloh herečky bola postava Mary vo filme Bubovo dievča (1965). Získala za ňu prvé veľké ocenenie - Striebornú stuhu pre najlepšiu herečku v roku 1965. V roku 1968 sa Claudia Cardinale objavila v legendárnom westerne Sergia Leoneho Vtedy na Západe.
Za celoživotné dielo herečke udelili v roku 1990 na festivale v Montreale Cenu za výnimočný prínos svetovej kinematografii, v roku 1996 získala čestného Cézara a v roku 2002 čestného Zlatého medveďa. V roku 1999 sa stala nositeľkou francúzskeho Radu Čestnej légie. Na Art Film Feste v roku 2014 si prevzala ocenenie Hercova misia a pripevnila mosadznú tabuľku so svojím menom vo Festivalovom parku v Trenčianskych Tepliciach.
