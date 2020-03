Za koronavírus môže naša chamtivosť, svet podľa Joachima Löwa kolektívne vyhorel a Zem sa bráni

Sústreďme sa viac na rodinu

Odloženie ME je podľa Löwa správne

19.3.2020 (Webnoviny.sk) - Nový koronavírus je obrana planéty Zem pred chamtivosťou ľudí, ktorá v posledných rokoch presiahla hranice únosnosti.Tieto takmer prorocké slová vyriekol tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Joachim Löw po tom, čo sa hlbšie zamyslel nad globálnymi aspektami šírenia neviditeľného zabijaka - koronavírus."Táto koronokríza má logické príčiny. Svet kolektívne vyhorel a planéta sa potrebuje brániť pred činnosťou ľudí. Ľudia si vždy myslia, že môžu všetko a vedia všetko. Tempo, ktoré sme si stanovili v posledných rokoch, bolo vražedné. Moc, chamtivosť a zisk boli čoraz viac v popredí. Požiare v Austrálii či choroby ako ebola v Afrike sa nás dotkli len okrajovo. Teraz však čelíme spoločnému nepriateľovi, ktorý ovplyvňuje celé ľudstvo," uviedol Joachim Löw, cituje ho portál športového periodika Kicker.Čerstvý šesťdesiatnik ovenčený titulom majstra sveta z roku 2014 pokračoval mobilizujúco: "Teraz sa musíme sústrediť na to, čo je naozaj dôležité - rodina, priatelia, spolupatričnosť, vzájomná úcta a rešpekt. Toto všetko sa musí dostať do prvej línie v našom myslení."Okrem hŕby kritiky na materiálnu spoločnosť Löw vyslovil aj niečo pozitívnejšie. Podľa neho sa ľudia začínajú správať k sebe ohľaduplnejšie ako dosiaľ a ak sa niekto spýta druhého, ako sa má, reálne ho aj zaujíma odpoveď. Neberie to len ako formálny pozdrav."V týchto dňoch sme k sebe pozornejší. Viac spolu komunikujeme a zaujímame sa jeden o druhého. Myslím si, že aj politicky sa to uberá správnym smerom. Populizmus nie je namieste."Muž, ktorý je už štrnásty rok hlavný tréner nemeckej futbalovej reprezentácie, prezradil aj niečo na futbalovú tému. Odloženie majstrovstiev Európy o rok považuje za logické rozhodnutie. "V súčasnej kríze je to správne, o tom niet pochýb. Vo všetkom treba spomaliť, aj vo futbale. Bezpečnosť a zdravie ľudí sú najvyššia priorita. Všetko ostatné sa dá 'resetovať' a neskôr znova obnoviť," zakončil Löw.