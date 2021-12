Za mesiac získala ARRIVA už viac ako 100 nových vodičov autobusov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.12.2021 (Webnoviny.sk) -"Zaviazali sme sa, že situáciu vyriešime a cestujúci vidia, že sa situácia v prímestskej autobusovej doprave v Bratislavskom kraji každý týždeň zlepšuje. K zásadnému zlepšeniu napomohlo to, že sa ku kolegom, ktorí vozia cestujúcich od 15. novembra, postupne pridalo už viac ako 100 kolegov – vodičov. Stále sme pripravení prijať viac ako 70 vodičov zo Slovenska. Ponúkame im férové platové podmienky, výplatný termín k 10. dňu v mesiaci, stabilnú prácu na 10 rokov, každoročné zvyšovanie mzdy o 5 %, ubytovanie zdarma a náborový príspevok 3 500 eur, ak podpíšu zmluvu do konca decembra a začnú voziť cestujúcich ešte v decembri alebo najneskôr v januári 2022," povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.Cestujúcich v Bratislavskom kraji vozí od 15. novembra 120 nových autobusov SOR a IVECO. V priebehu prvej polovice budúceho roka sa k nim postupne pridá ďalších 55 nových autobusov IVECO, vďaka čomu bude vozový park v prímestskej autobusovej doprave kompletne zmodernizovaný. "ARRIVA investovala v roku 2021 viac ako 26 miliónov eur a s dostatočným predstihom nakúpila nové autobusy aj pre Bratislavský kraj. V investíciách do modernizácie dopravy v kraji budeme pokračovať aj na budúci rok," dodal L. Ivan.Informačný servis