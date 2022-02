Za najväčšie pochybenie Kubina považuje, ak prokurátor uvedie v podaní na súd nepravdivú informáciu

Právny zástupca obvinených vyšetrovateľov Peter Kubina si nevie predstaviť väčšie pochybenie prokurátora v prípravnom konaní než to, že prokurátor uvedie v podaní na súd nepravdivú informáciu s cieľom dostať obvineného za každú cenu do väzby.

Pre agentúru SITA tak reagoval na to, že podľa generálnej prokuratúry prokurátor Juraj Chylo nepochybil pri návrhu na vzatie do väzby Jána Č. a spol.

Jeden sa priznal

Nepochybil pri návrhu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.2.2022 (Webnoviny.sk) -Ako Kubina vysvetlil, Chylo v návrhu na väzbu tvrdil, že jeden z obvinených sa priznal. „Hoci sa nepriznal a prokurátorovi ako gramotnému človeku to bolo jasné. Keď teda hovoríme o tom, že to sudca Kapinaj dezinterpretoval, tak celá pravda je taká, že mu to takto naservíroval už priamo prokurátor Chylo v návrhu na vzatie do väzby,“ uviedol Kubina.Zdôraznil však, že nepravdivú informáciu si mal všimnúť aj sudca, ktorý v prípade rozhodoval.„Ale prokurátor klamal súdu, pretože vedome uviedol v návrhu na väzbu nepravdu o neexistujúcom priznaní jedného zo spoluobvinených, na základe čoho potom sudca vzal všetkých obvinených do väzby. Ak toto nie je dôvod na vyvodenie prinajmenšom disciplinárnej zodpovednosti, tak potom neviem, čo by takým dôvodom mohlo byť,“ uzavrel Kubina, ktorý je právnym zástupcom obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry Jána Č. a Pavla Ď.Námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera 1. februára pred Ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR uviedol, že prokurátor Juraj Chylo nepochybil pri návrhu na vzatie do väzby vyšetrovateľov.„Nechali sme prešetriť okolnosti návrhov na vzatie do väzby zo strany prokurátora krajskej prokuratúry. Bolo to uzatvorené s tým, že sme nezistili žiadne pochybnosti, ktoré by zakladali disciplinárnu zodpovednosť tohto prokurátora, respektíve porušenie zákona z jeho strany,“ povedal Kandera.