Za Navaľného smrť je zodpovedný Putin, vyhlásil americký prezident Biden

Putin útočí aj na vlastných ľudí

Jeho smrť by mala podnietiť USA k pomoci Ukrajine





Ruská väzenská služba informovala, že 47-ročný Alexej Navaľnyj, ktorého väznili v arktickej väzenskej kolónii, zomrel v piatok po tom, ako sa po prechádzke cítil zle a takmer okamžite stratil vedomie, pričom sa ho nepodarilo oživiť. Navaľného tlačová tajomníčka Kira Jarmyšová však uviedla, že nemá žiadne potvrdenie o jeho smrti a podobne sa vyjadrila aj jeho manželka Julia. Presné okolnosti úmrtia vedúcej osobnosti ruskej opozície nie sú známe, ale aj ďalší svetoví lídri z neho vinia Putina a jeho autokratický režim, pre ktorých Navaľnyj predstavoval veľkú politickú aj symbolickú hrozbu.

16.2.2024 (SITA.sk) - Za smrť ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného vo väzení môže podľa amerického prezidenta ruský vodca Vladimir Putin Joe Biden povedal, že je správami o úmrtí hlasného kritika Kremľa pobúrený. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Nepochybujte: Putin je zodpovedný za Navaľného smrť. Putin neútočí len na občanov druhých krajín, ako vidíme teraz na Ukrajine, tiež pácha hrozné zločiny na jeho vlastných ľuďoch," povedal Biden.Navaľnyj sa podľa šéfa Bieleho domu „odvážne postavil proti korupcii, násiliu a všetkým zlým veciam, ktoré páchala Putinova vláda". „V reakcii na to ho Putin dal otráviť, dal ho zatknúť, dal ho stíhať za vykonštruované zločiny," uviedol Biden a dodal, že aj „vo väzení bol silným hlasom pravdy".„Mohol žiť bezpečne v exile po atentáte na neho v roku 2020, ktorý ho takmer zabil. Namiesto toho sa vrátil do Ruska vediac, že ho pravdepodobne uväznia, možno zabijú, ak bude pokračovať v jeho práci. Ale on aj tak pokračoval. Pretože hlboko veril v jeho krajinu, v Rusko," vyjadril sa americký prezident.Správy o smrti Navaľného by mali tiež podľa Bidena podnietiť Spojené štáty, aby poskytli finančné prostriedky Ukrajine v boji proti ruskej agresii.