Pamiatku zosnulého Navaľného si ľudia uctievajú naprieč Európou

Ruská väzenská služba informovala, že 47-ročný Alexej Navaľnyj, ktorého väznili v arktickej väzenskej kolónii, zomrel v piatok po tom, ako sa po prechádzke cítil zle a takmer okamžite stratil vedomie, pričom sa ho nepodarilo oživiť. Navaľného tlačová tajomníčka Kira Jarmyšová však uviedla, že nemá žiadne potvrdenie o jeho smrti a podobne sa vyjadrila aj jeho manželka Julia. Presné okolnosti úmrtia vedúcej osobnosti ruskej opozície nie sú známe, ale svetoví lídri z neho vinia ruského vodcu Vladimira Putina a jeho autokratický režim, pre ktorých Navaľnyj predstavoval veľkú politickú aj symbolickú hrozbu.

16.2.2024 (SITA.sk) - Ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného , o ktorého smrti v piatok informovala ruská väzenská služba, si pripomínajú ľudia naprieč Európou.Pred ruskými veľvyslanectvami v metropolách kladú vence a zapaľujú sviečky. Takéto spomienky sa uskutočnili napríklad v Prahe, v lotyšskej Rige, litovskom Vilniuse, Lisabone, Berlíne, Londýne alebo v Tbilisi v Gruzínsku. Informujú o tom spravodajské portály Sky News a BBC.Na kritika Kremľa spomínajú aj ľudia v Rusku. V Moskve, Petrohrade aj iných mestách kládli kvety k pamätníkom obetí sovietskej represie. Agentúra AP informuje, že zatiaľ nič nenaznačuje, že Navaľného smrť vyvolá veľké protesty, vzhľadom na to, že ruská opozícia je rozbitá a pod neprestajným tlakom. Úmrtie jedného z jej hlavných predstaviteľov je pritom pre ňu ďalší úder.Moskovská prokuratúra varovala ľudí, aby sa zdržali účasti na masovom podujatí v centre hlavného mesta v čase stupňujúcich sa výzev, aby ľudia vyšli do ulíc. Podujatie nepovolili úrady a účastníci by mohli skončiť vo väzení.