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02. októbra 2026
Slovenky dostali od Maďariek sedem gólov a prehrali, hoci viedli 4:2
Slovenské hokejistky nevstúpili úspešne do Turnaja štyroch krajín v Budapešti. Prvú tretinu vyhrali 3:2, ale neskôr inkasovali ďalších päť gólov. Slovenské hokejové reprezentantky neuspeli v prvom ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Slovenské hokejistky nevstúpili úspešne do Turnaja štyroch krajín v Budapešti.
Prvú tretinu vyhrali 3:2, ale neskôr inkasovali ďalších päť gólov. Slovenské hokejové reprezentantky neuspeli v prvom zápase na Turnaji štyroch krajín v Budapešti.
V dvanásťgólovej prestrelke podľahli domácim Maďarkám 5:7, hoci v 24. min viedli 4:2 a neskôr aj 5:4.
Výborný výkon v maďarskom tíme podala Mira Seregélyová, autorka troch gólov aj asistencie. Druhý duel Slovenky odohrajú v piatok od 15.00 h proti Francúzkam.
Maďarky otvorili skóre už po troch minútach, keď sa spred bránky presadila Seregélyová. Slovenky však odpovedali v presilovkách a zásahmi Košeckej s Bednárik sa dostali do vedenia. To udržali iba do 15. minúty, keď presne namierila Hiezlová. Napriek tomu slovenské hokejistky po prvom dejstve viedli. Prvým gólom v seniorskej reprezentácii sa prezentovala Juríková.
V druhej tretine zvýšila slovenský náskok v presilovke Hlinková na 4:2, ale Maďarky postupne zmazali manko. Najskôr sa z prečíslenia presadila Seregélyová a následne v presilovke s prispením teču vyrovnala Hajduová.
Slovenkám vyšiel vstup aj do tretej tretiny. Tesné vedenie im zabezpečila Kapičáková. Domáce hokejistky však s pribúdajúcimi minútami prebrali kontrolu nad hrou a troma gólmi si zabezpečili víťazstvo. Brankárku Tomečkovú prekonali Seregélyová, Leidtová a Hiezlová.
"Bol to vyrovnaný zápas. Maďarky na nás stále tlačili a nevzdali sa ani v čase, keď sme si dokázali utvoriť náskok. Ony ho vždy zmazali a nakoniec zvíťazili. Keď strelíte päť gólov, máte pocit, že zápas môžete vyhrať. Lenže my sme prehrali, a preto sa musíme pozrieť bližšie na našu defenzívnu hru. Pokúsime sa nájsť detaily, ktoré nás posunú k zlepšeniu. Verím, že ich na videu nájdeme a ďalší zápas odohráme už s úspešnejším koncom," uviedol tréner slovenskej ženskej reprezentácie Tomáš Turňa na Instagrame Slovenského zväzu ľadového hokeja.
Zdroj: SITA.sk - Slovenky dostali od Maďariek sedem gólov a prehrali, hoci viedli 4:2 © SITA Všetky práva vyhradené.
Prvú tretinu vyhrali 3:2, ale neskôr inkasovali ďalších päť gólov. Slovenské hokejové reprezentantky neuspeli v prvom zápase na Turnaji štyroch krajín v Budapešti.
V dvanásťgólovej prestrelke podľahli domácim Maďarkám 5:7, hoci v 24. min viedli 4:2 a neskôr aj 5:4.
Výborný výkon v maďarskom tíme podala Mira Seregélyová, autorka troch gólov aj asistencie. Druhý duel Slovenky odohrajú v piatok od 15.00 h proti Francúzkam.
Viedli 3:2 aj 4:2
Maďarky otvorili skóre už po troch minútach, keď sa spred bránky presadila Seregélyová. Slovenky však odpovedali v presilovkách a zásahmi Košeckej s Bednárik sa dostali do vedenia. To udržali iba do 15. minúty, keď presne namierila Hiezlová. Napriek tomu slovenské hokejistky po prvom dejstve viedli. Prvým gólom v seniorskej reprezentácii sa prezentovala Juríková.
Hetrik Seregélyovej
V druhej tretine zvýšila slovenský náskok v presilovke Hlinková na 4:2, ale Maďarky postupne zmazali manko. Najskôr sa z prečíslenia presadila Seregélyová a následne v presilovke s prispením teču vyrovnala Hajduová.
Slovenkám vyšiel vstup aj do tretej tretiny. Tesné vedenie im zabezpečila Kapičáková. Domáce hokejistky však s pribúdajúcimi minútami prebrali kontrolu nad hrou a troma gólmi si zabezpečili víťazstvo. Brankárku Tomečkovú prekonali Seregélyová, Leidtová a Hiezlová.
Zlepšiť defenzívu
"Bol to vyrovnaný zápas. Maďarky na nás stále tlačili a nevzdali sa ani v čase, keď sme si dokázali utvoriť náskok. Ony ho vždy zmazali a nakoniec zvíťazili. Keď strelíte päť gólov, máte pocit, že zápas môžete vyhrať. Lenže my sme prehrali, a preto sa musíme pozrieť bližšie na našu defenzívnu hru. Pokúsime sa nájsť detaily, ktoré nás posunú k zlepšeniu. Verím, že ich na videu nájdeme a ďalší zápas odohráme už s úspešnejším koncom," uviedol tréner slovenskej ženskej reprezentácie Tomáš Turňa na Instagrame Slovenského zväzu ľadového hokeja.
Zdroj: SITA.sk - Slovenky dostali od Maďariek sedem gólov a prehrali, hoci viedli 4:2 © SITA Všetky práva vyhradené.
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