Za otvorenú justíciu podporuje zdriadenie mestských súdov, v návrhu súdnej mapy jej chýba manuál

8.3.2021 (Webnoviny.sk) - Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) podporuje zriadenie mestských súdov v Bratislave a Košiciach. Toto opatrenie navrhuje Ministerstvo spravodlivosti SR v návrhu novej súdnej mapy . Reforma je v súčasnosti vo fáze vyhodnocovania pripomienkového konania.ZOJ tiež podporuje vytvorenie troch odvolacích súdov pre Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský krajský súdny obvod, s alternatívou vytvorenia dvoch krajských súdov v rámci Západoslovenského súdneho obvodu. V tlačovej správe o tom informovali hovorcovia ZOJ Katarína Javorčíková Sudcovská iniciatíva je aj za to, aby sa oddelilo správne súdnictvo od sústavy všeobecných súdov tak, aby okrem Najvyššieho správneho súdu boli vytvorené tiež tri krajské prvoinštančné správne súdy vo všetkých krajských súdnych obvodoch. ZOJ podporuje aj redukciu okresných súdov o tie, na ktorých nie sú vytvorené podmienky na dostatočnú špecializáciu sudcov v hlavných súdnych agendách.„Pri rozhodovaní o tom, kde konkrétne budú sídla nových krajských a okresných súdov, by mali byť okrem východísk z analytických dát vzaté do úvahy aj vecne dôvodné pripomienky uplatnené v pripomienkovom konaní zo strany sudcov, súdov, Súdnej rady Slovenskej republiky a zástupcov iných právnických profesií,“ uviedla ZOJ. Iniciatíva zároveň súhlasí s návrhmi relevantných subjektov, aby sa účinnosť zákona o novej súdnej mape odložila aspoň o rok. Podľa iniciatívy tak rozsiahle zmeny v sústave súdov bude ťažké zvládnuť v navrhovaných krátkych lehotách.„V záujme úspešnej implementácie zmien súdnej mapy považujeme za nevyhnutné, aby bol návrh doplnený o podrobný realizačný manuál prechodu na novú súdnu sústavu. Na udržanie odborne skúsených sudcov a kvalitných pracovníkov súdnej administratívy v systéme je dôležitá aj finančná kompenzácia ich nákladov spojených s nevyhnutnosťou cestovania a ubytovania do nových sídiel súdov po primeranú dobu od účinnosti novej úpravy,“ uzavrela ZOJ.