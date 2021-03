TIPOS Talent týždňa je späť. Na televízne obrazovky sa vrátila relácia predstavujúca mladé športové talenty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.3.2021 (Webnoviny.sk) -"Spoločnosť TIPOS je najväčším donorom športu na Slovensku. A projekt TIPOS TALENT TÝŽDŇA je ideálnym priestorom na to, aby sme ukázali, čím sme si toto prvenstvo zaslúžili. Vďaka projektu môžu televízni diváci spoznať zaujímavé mladé športové talenty. A prostredníctvom tohto formátu vieme zase my v spoločnosti TIPOS ukázať, že popri vrcholových športovcoch nám nie sú ľahostajní ani amatérski športovci či nadaná športová mládež," vysvetlila hovorkyňa spoločnosti TIPOS Ivana Skokanová. "Spoločnosť TIPOS pokračuje v projekte TIPOS TALENT TÝŽDŇA s televíziou JOJ už počas druhej sezóny. Prvú reláciu z novej série odvysielala televízia už v nedeľu 7. marca 2021," dodala Skokanová.TIPOS v spolupráci s TV JOJ plánuje v najbližších šiestich mesiacoch predstaviť 23 mladých talentovaných slovenských športovcov. "Celkovo je naplánovaných 26 relácií, ale v letnom období sa chceme v troch reláciách pozrieť na dosiahnuté úspechy športovcov, ktorých sme predstavili ešte vlani. Týmito "návratmi" chceme ukázať, že sa oplatí športovým organizáciám venovať talentovaným športovcom a investovať do ich prípravy," uviedla Skokanová. Nová séria relácií sa vysiela od marca až do konca augusta. "Mladé športové talenty predstavíme divákom každú nedeľu, vždy večer po športových novinách TV JOJ," avizovala hovorkyňa TIPOSu.Moderátormi relácie sú profesionálni športovci - hokejista Ľubo Višňovský a športová strelkyňa Danka Barteková. Túto reláciu moderovali už v uplynulej sezóne. "Pre túto sezónu sme si však pripravili viaceré novinky. Divákom naši moderátori predstavia mladé talenty nielen z juniorského olympijského tímu, ale v spolupráci s Asociáciou profesionálnych hokejových klubov aj talenty z radov nádejných mladých hokejistov. Relácie sa budú venovať aj talentom spomedzi amatérskych športovcov," informovala Skokanová.Tvorcovia majú v pláne reláciu zatraktívniť nielen väčšou interakciou medzi moderátormi a mladými športovcami, ale aj natáčaním v exteriéroch. Technickou novinkou je aj natáčanie relácií na GO Pro kameru. "Tento spôsob natáčania prinesie do relácie väčšiu dynamiku a akčnosť. Takže diváci sa majú na čo tešiť. Koniec - koncov verím, že sme ich o tom presvedčili už pri pozeraní prvej časti novej série uplynulú nedeľu, keď sme predstavili fantastického trinásťročného Samuela Ščepka , ktorý sa venuje športovej streľbe," dodala Skokanová. V ďalších vydaniach relácie sa diváci môžu tešiť na príbehy športovcov ako Dominika Maršáleková (lyžovanie), Dominik Klimek (street workout), Barbora Horniaková (biatlon), ale napríklad aj hokejistov ako Dalibor Dvorský, Oliver Stümpel, Martin Chromiak a mnoho ďalších.TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. prijíma stávky na číselné lotérie LOTO, JOKER, LOTO 5 z 35, KENO 10, KENO JOKER, EUROMILIÓNY, EUROMILIÓNY JOKER, Eurojackpot a Eurojackpot JOKER okrem štandardných zberných miest aj prostredníctvom internetu cez stránku www.etipos.sk, ako aj prostredníctvom aplikácie pre smartfóny alebo prostredníctvom SMS správ zaslaním prázdnej SMS správy na číslo 3333. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. prijíma na svojich predajných miestach stávky aj na číselnú lotériu KLUB KENO a prostredníctvom internetovej stránky www.etipos.sk prevádzkuje aj číselnú lotériu e-KLUB KENO.Informačný servis