Za podporu terorizmu dostal pražský imám Samer Shehadeh desať rokov za mrežami, jeho brat aj s manželkou sú na úteku

Súd poslal imáma za mreže

Teroristom posielal finančné dary

Žena sa vyhlásila za mudžahida

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.5.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý pražský imám Samer Shehadeh strávi za účasť v teroristickej skupine desať rokov vo väzení. Jeho brat Omar dostal 11 rokov a jeho švagriná Fátima Hudková šesť rokov. Rozhodol o tom vo štvrtok Vrchný súd v Prahe, informuje spravodajský portál Novinky.cz.Bývalý imám dlhodobo tvrdí, že české právo neuznáva, čo demonštroval aj pri štvrtkovom vyhlásení rozsudku, počas ktorého ostal sedieť.Posediačky si teda vypočul, že ho vrchný súd uznal vinným z účasti v teroristickej skupine vo forme pomoci.Toho sa podľa senátu dopustil finančnou podporou džihádistov v Sýrii a tým, že pomáhal bratovi Omarovi aj Hudkovej dostať sa do Sýrie.Podľa obžaloby bývalý pražský imám pomohol v novembri 2016 svojmu bratovi vycestovať do Sýrie a pripojiť sa k teroristickej organizácii Džabhat Fatah aš-Šám (Front za dobytie Sýrie).Neskôr mal zabezpečiť cestu aj Hudkovej, ktorú predtým cez internet s Omarom oddal. Teroristickej organizácii tiež cez sprostredkovateľov niekoľkokrát poslal peniaze.Bývalý imám sa k pomoci bratovi a jeho žene i k posielaniu peňazí do Sýrie na hlavnom pojednávaní priznal.Nepovažuje to však za trestné. Omar Shehadeh a Hudková sú na úteku. Polícia po nich stále pátra.Bratia Shehadehovci sa narodili v Prahe a majú palestínske korene. Dievča podľa vyšetrovateľov pochádza zo Stredočeského kraja a prijala meno Fátima, pričom odišla cez Turecko do Sýrie, aby sa stala nevestou mladšieho z bratov, ktorý sa zapojil do džihádu.Podľa obžaloby na ňu čakal v Sýrii a bývalý imám obom s celou akciou pomáhal. Vo vyjadrení sa označila za mudžáhida, teda bojovníka svätej vojny proti neveriacim.Matke písala, že je teroristka a že sa chcela zapojiť do džihádu.