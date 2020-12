Za poklesom preferencií Sme rodina nie sú len Kollárove kauzy, politológ za tým vidí Pellegriniho

Hlas-SD berie voličov získaných od Smeru

Strana významne stojí na predsedovi

5.12.2020 (Webnoviny.sk) - Pri hľadaní odpovede na dôvody poklesu preferencií hnutia Sme rodina treba podľa sociológa Martina Slosiarika z Focusu zobrať do úvahy viacero faktorov. V prvom rade sa treba podľa neho vrátiť do júna tohto roka, teda do obdobia pred vznikom strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Podotkol, že preferencie hnutia Sme Rodina sa vtedy pohybovali na dvojnásobku tých súčasných. Z nateraz posledného prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza, ktorý uskutočnila od 18. do 25. novembra, vyplýva, že hnutie Sme rodina by získalo 6,1 percenta.Hlas-SD by v predmetnom prieskume vyhral so ziskom 19,1 percenta.Jedným z dôležitých faktorov poklesu preferencií Sme rodina je podľa Slosiarika samotný vznik strany Hlas-SD, ktorá prezentuje podobne ako Sme rodina sociálnu agendu. „Hlas si z tohto hľadiska čiastočne berie naspäť voličov, ktorých Smeru po roku 2016 zobralo práve hnutie Sme rodina," doplnil.Slosiarik uviedol, že zároveň sú tu aj viaceré kauzy predsedu strany Borisa Kollára v posledných mesiacoch, ktoré tiež mali pravdepodobne negatívny vplyv na výšku preferencií hnutia Sme rodina.„Keďže táto strana významne stojí na svojom predsedovi, tak aj jeho nútená odmlka po havárii a menej aktívna komunikácia s voličmi môže mať za následok nižšie preferencie," myslí si Slosiarik.