Za pokus o úkladnú vraždu bývalej partnerky si odsedí 20 rokov, potvrdil súd. Mužovi nepomohlo ani priznanie či ľútosť

Nezmiernili mu trest

Bodol ju do hrudníka

16.8.2023 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR na dnešnom verejnom zasadnutí potvrdil pre obžalovaného Erika Korintuša trest 20 rokov väzenia pre pokus úkladne zavraždiť bývalú partnerku. Ten mu uložil v júni tohto roku Špecializovaný trestný súd Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová , odvolací súd síce rozsudok prvostupňového súdu zrušil vo výroku o uloženom treste z dôvodu nutnosti priznania obžalovanému aj poľahčujúcu okolnosť, že sa priznal k spáchaniu trestného činu a tento úprimne oľutoval.Aj po jej zohľadnení však NS SR považoval úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 20 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia za primeraný a nezistil dôvody na jeho zmiernenie.Najvyšší súd vo svojom rozhodnutí podľa Važanovej bral do úvahy aj spôsob vykonania činu za prítomnosti maloletých detí poškodenej pri skutku a okolnosti, pre ktoré k dokonaniu činu nedošlo, teda zabránenie tretích osôb v ďalšom útoku obžalovaného na poškodenú.„Odvolací súd zároveň zamietol odvolanie poškodenej ako oneskorene podané," doplnila Važanová.Rozhodnutie odvolacieho súdu je právoplatné.Podľa medializovaných informácií Erik Korintuš minulý rok v decembri v Skalici bodol expartnerku nožom do hrudníka. Podľa orgánov činných v trestnom konaní obžalovaný vnikol do bytu ženy cez balkón, preto bol odsúdený aj pre porušovanie domovej slobody. Keď ona následne ušla na ulicu, Erik Korintuš ju dobehol a napadol nožom. Žena útok prežila, keďže jej pomohli okoloidúci. Skutku predchádzali vzájomné spory dvojice a vyhrážky zo strany obžalovaného.Korintuš pred prvostupňovým súdom priznal svoju vinu, odvolal sa však pre výšku trestu.