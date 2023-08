Rusko vyrába ekvivalenty dronov Šáhid, zatiaľ je však naďalej závislé od komponentov z Iránu 

16.8.2023 (SITA.sk) - Rusko začína používať ekvivalenty iránskych dronov Šáhid, ktoré vyrába doma. Uviedlo to britské ministerstvo obrany v správe o vývoji vojny na Ukrajine. Podľa britskej obrannej spravodajskej služby samostatná produkcia dronov v Rusku pravdepodobne Moskve umožní vytvoriť si spoľahlivejšie dodávky útočných dronov.„Zatiaľ je Rusko naďalej závislé od komponentov a celých týchto zbraní z Iránu, ktoré prepravujú najmä cez Kaspické more,“ uviedol britský rezort obrany. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Efektívnosť tejto zbrane je však nekonzistentná, keďže Ukrajina dokáže zostreliť väčšinu dronov tohto typu, dodalo ministerstvo obrany Veľkej Británie o dronoch typu Šáhid.Výrobu ruskej verzie dronov Šáhid potvrdili aj vyšetrovatelia z organizácie Conflict Armament Research so sídlom v Spojenom kráľovstve. Podľa portálu CNN to zistili pri skúmaní komponentov dronov z vojny na Ukrajine.