Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. septembra (TASR) - Za posledné dva roky ušiel z otvoreného oddelenia iba jeden väzeň. Vyplýva to z vyjadrení riaditeľa Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adriána Baláža. Ten vo štvrtok informoval, že z otvoreného oddelenia Prešov-Šváby s minimálnym stupňom stráženia utiekol 20-ročný odsúdený. Zistilo sa to ráno pri previerke početného stavu.uviedol Baláž s tým, že pohyb odsúdeného v priestoroch otvoreného oddelenia nie je obmedzený.priblížil. Odsúdení umiestnení v tomto oddelení môžu podľa jeho slov ako jediní držať finančnú hotovosť a nakupovať v civilnom obchode.Odsúdeného, ktorý ušiel z otvoreného oddelenia Prešov-Šváby s minimálnym stupňom stráženia, policajti vypátrali, príslušníci ZVJS ho zadržali a eskortovali do prešovského ústavu. Muž je vo výkone trestu prvý raz, a to pre spáchanie trestného činu krádeže. Dostal za to nepodmienečný trest v trvaní šesť mesiacov. Koniec trestu mal mať 24. januára 2019, lehotu na podmienečné prepustenie by splnil 24. októbra.Aktuálne je vo výkone väzby v slovenských väzeniach umiestnených 1696 obvinených a vo výkone trestu odňatia slobody zase 8800 odsúdených, z toho 300 odsúdených je umiestnených v otvorených oddeleniach.