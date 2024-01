Za prestupom Mbappého do Realu Madrid ešte nie je bodka. Biely balet má však aj plán „B“

Kontrakt s parížskym Saint-Germain

Haaland ako plán B

9.1.2024 (SITA.sk) - V príbehu o možnom prestupe francúzskeho futbalového útočníka Kyliana Mbappého do španielskeho klubu Real Madrid možno napokon nebude dopísaná záverečná bodka.Podľa španielskej rozhlasovej stanice COPE predstavitelia „bieleho baletu“ zmenili postoj k celej prestupovej ságe ťahajúcej sa už viac ako dva roky.Mbappého kontrakt s parížskym Saint-Germain platí len do 30. júna 2024, pričom podľa pravidiel od 1. januára sa už môže kedykoľvek upísať potenciálnemu novému zamestnávateľovi.Real Madrid podľa COPE nestanovil Mbappému žiadny termín na podpis zmluvy a nedávno sa na povrch dostali správy o tom, že sa s hráčom ani nepokúšal uzavrieť žiadnu dohodu, keďže sa nemieni zapájať do licitovania a bojovať o získanie Mbappého s inými tímami.Vedenie „Los Blancos“ sa domnieva, že ak 25-ročný útočník skutočne túži presťahovať sa do Madridu, musí to sám deklarovať a ponúknuť svoje služby. Okrem toho, ak by prestúpil do Realu Madrid, Mbappé by dostával výrazne nižší plat ako má v súčasnosti v PSG, pretože madridskí predstavitelia nie sú pripravení zaplatiť mu takéto peniaze.Medzitým sa tiež v španielskych médiách objavili ďalšie informácie o tom, že ak sa Mbappé rozhodne neprestúpiť do Realu Madrid, plánom B pre funkcionárov „bieleho baletu“ bude Erling Haaland Nór má v zmluve s anglickým Manchestrom City zakotvenú výstupnú klauzulu vo výške 200 miliónov eur, no tá sa vzťahuje len na konkurentov z Premier League. Real Madrid by tak mohol kúpiť Haalanda za čiastku okolo 100 miliónov eur.