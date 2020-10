Za prípadom Makó môžu byť veľké kauzy, Kovařík nevylučuje vytvorenie špeciálneho tímu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.10.2020 - Ak to bude potrebné, polícia zriadi v prípade zadržaného bývalého funkcionára Finančnej správy Ľudovíta M. špecializovaný vyšetrovací tím. Uviedol to v utorok na tlačovej besede dočasný prezident Policajného zboru Peter Kovařík.„Cítime všetci, že za tým môžu byť veľké kauzy a určite to nezostane na pleciach jedného vyšetrovateľa,“ dodal. Ľudovíta M., ktorý bol riaditeľom kriminálneho úradu Finančnej správy, zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) vo štvrtok 17. septembra.Policajný prezident nemá informácie o tom, že by Ľudovít M. spolupracoval s políciou. Všetko podľa neho záleží na tom, aká bude dohoda medzi prokurátorom a obvineným.Bývalý riaditeľ kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít M. je obvinený zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu obmedzovania osobnej slobody a z obzvlášť závažného zločinu vydierania.Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici rozhodol o jeho vzatí do väzby. Dôvodom je obava z možného ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti.