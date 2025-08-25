|
Utorok 26.8.2025
25. augusta 2025
Za prvý nákup výpočtovej techniky zaplatí ministerstvo vnútra takmer 4,67 milióna eur – VIDEO
Za prvý nákup výpočtovej techniky z rámcovej zmluvy uzatvorenej tento rok pre celú štátnu a verejnú správu zaplatí ministerstvo vnútra takmer 4,67 milióna ...
25.8.2025 (SITA.sk) - Za prvý nákup výpočtovej techniky z rámcovej zmluvy uzatvorenej tento rok pre celú štátnu a verejnú správu zaplatí ministerstvo vnútra takmer 4,67 milióna eur.
Výsledok elektronickej aukcie dodávateľov, v ktorej bola štartovacia suma viac ako 5,16 milióna eur, priniesol úsporu 11 percent. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na tlačovej konferencii v Bratislave.
Podľa ministra výsledok potvrdil predpoklady rezortu o množstevných zľavách. „Nakúpili sme 3 889 počítačov a notebookov, ďalej 3 735 monitorov a 60 multimediálnych displejov, vrátane príslušenstva a implementačných služieb. Technika tak príde zamestnancom už plne nastavená," uviedol Šutaj Eštok.
Za počítače a notebooky zaplatí rezort od 882 do 1 020 eur a za minimálne 24-palcové monitory od 151 eur do 272 eur. Minister zdôraznil, že obnova informačných technológií v rezorte je nevyhnutná, keďže väčšina zamestnancov pracuje na zariadeniach starých 10 až 13 rokov. Nová technika má priniesť úspory v spotrebe energií o 30 percent, o 20 percent pri údržbe a oprave a až o polovicu pri riešení bezpečnostných incidentov.
Šutaj Eštok tiež poukázal na neefektívne nákupy svojich predchodcov, ktorí podľa jeho slov kupovali počítače Apple za takmer 8 000 eur či luxusné notebooky za približne 5 000 eur.
Rezort podľa ministra postupuje rovnako úsporne aj pri obnove výstroja a vozového parku. Nedávno bolo policajtom odovzdaných 90 nových vozidiel Škoda Kodiaq v cene vyše 44-tisíc eur vrátane vybavenia, zatiaľ čo v minulosti sa nakupovali autá BMW X3 za viac než 72-tisíc eur.
„Každé vozidlo sme kúpili lacnejšie o takmer 28-tisíc eur,“ uviedol minister s tým, že celková úspora pri automobiloch je vyše 2,5 milióna eur.
Minister dodal, že súčasné vedenie rezortu postupuje zodpovedne aj pri obstarávaní vrtuľníkov, hasičskej techniky či ubytovacích kapacít.
„Výbava pre policajtov, hasičov či záchranárov musí byť kvalitná a nemusí byť pritom predražená," uviedol minister a vyvrátil aj tvrdenia o prejedených peniazoch počas letov.
„Catering si vždy platí objednávateľ letov, nie ministerstvo vnútra. Priemerný náklad na catering počas letov ministerstva je približne 756 eur," uzavrel Šutaj Eštok.
Zdroj: SITA.sk - Za prvý nákup výpočtovej techniky zaplatí ministerstvo vnútra takmer 4,67 milióna eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
