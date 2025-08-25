Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 26.8.2025
 Meniny má Samuel
 24hod.sk    Z domova

25. augusta 2025

Za prvý nákup výpočtovej techniky zaplatí ministerstvo vnútra takmer 4,67 milióna eur – VIDEO


Tagy: Minister vnútra SR nové vozidlá Štátna správa Technika

Za prvý nákup výpočtovej techniky z rámcovej zmluvy uzatvorenej tento rok pre celú štátnu a verejnú správu zaplatí ministerstvo vnútra takmer 4,67 milióna ...



Zdieľať
snimka obrazovky 2025 08 25 184759 676x414 25.8.2025 (SITA.sk) - Za prvý nákup výpočtovej techniky z rámcovej zmluvy uzatvorenej tento rok pre celú štátnu a verejnú správu zaplatí ministerstvo vnútra takmer 4,67 milióna eur.


Výsledok elektronickej aukcie dodávateľov, v ktorej bola štartovacia suma viac ako 5,16 milióna eur, priniesol úsporu 11 percent. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na tlačovej konferencii v Bratislave.

Obnova informačných technológií v rezorte


Podľa ministra výsledok potvrdil predpoklady rezortu o množstevných zľavách. „Nakúpili sme 3 889 počítačov a notebookov, ďalej 3 735 monitorov a 60 multimediálnych displejov, vrátane príslušenstva a implementačných služieb. Technika tak príde zamestnancom už plne nastavená," uviedol Šutaj Eštok.

Za počítače a notebooky zaplatí rezort od 882 do 1 020 eur a za minimálne 24-palcové monitory od 151 eur do 272 eur. Minister zdôraznil, že obnova informačných technológií v rezorte je nevyhnutná, keďže väčšina zamestnancov pracuje na zariadeniach starých 10 až 13 rokov. Nová technika má priniesť úspory v spotrebe energií o 30 percent, o 20 percent pri údržbe a oprave a až o polovicu pri riešení bezpečnostných incidentov.

Nákup nových vozidiel


Šutaj Eštok tiež poukázal na neefektívne nákupy svojich predchodcov, ktorí podľa jeho slov kupovali počítače Apple za takmer 8 000 eur či luxusné notebooky za približne 5 000 eur.

Rezort podľa ministra postupuje rovnako úsporne aj pri obnove výstroja a vozového parku. Nedávno bolo policajtom odovzdaných 90 nových vozidiel Škoda Kodiaq v cene vyše 44-tisíc eur vrátane vybavenia, zatiaľ čo v minulosti sa nakupovali autá BMW X3 za viac než 72-tisíc eur.

„Každé vozidlo sme kúpili lacnejšie o takmer 28-tisíc eur,“ uviedol minister s tým, že celková úspora pri automobiloch je vyše 2,5 milióna eur.

Minister vyvrátil tvrdenia o cateringu


Minister dodal, že súčasné vedenie rezortu postupuje zodpovedne aj pri obstarávaní vrtuľníkov, hasičskej techniky či ubytovacích kapacít.

Výbava pre policajtov, hasičov či záchranárov musí byť kvalitná a nemusí byť pritom predražená," uviedol minister a vyvrátil aj tvrdenia o prejedených peniazoch počas letov.

Catering si vždy platí objednávateľ letov, nie ministerstvo vnútra. Priemerný náklad na catering počas letov ministerstva je približne 756 eur," uzavrel Šutaj Eštok.


Zdroj: SITA.sk - Za prvý nákup výpočtovej techniky zaplatí ministerstvo vnútra takmer 4,67 milióna eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister vnútra SR nové vozidlá Štátna správa Technika
