Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 26.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Samuel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. augusta 2025

ÚMS odmieta návrh na povolenie hazardu bez súhlasu samospráv. Je to nerešpektovanie vôle obyvateľov, uvádza


Tagy: Hazard návrh novely

vyjadrila zásadný nesúhlas s návrhom novely zákona o hazarde, ktorý by umožnil štátu povoliť prevádzku kasín a herní bez súhlasu dotknutých miest a obcí. Tento návrh považuje ÚMS za porušenie ...



Zdieľať
65b244c5cbc77038223761 676x451 25.8.2025 (SITA.sk) - vyjadrila zásadný nesúhlas s návrhom novely zákona o hazarde, ktorý by umožnil štátu povoliť prevádzku kasín a herní bez súhlasu dotknutých miest a obcí. Tento návrh považuje ÚMS za porušenie samosprávnej suverenity a demokratických princípov, keďže mnohé mestá ako Trenčín, Bratislava, Nitra, Trnava či Banská Bystrica majú zákaz hazardných hier na základe vôle občanov a mestských zastupiteľstiev.


Je to nerešpektovanie vôle obyvateľov, ktorí už v mnohých mestách a obciach rozhodli, že hazard nechcú. Je to tiež nerešpektovanie rovnakej a rovnocennej dôležitosti moci a zodpovednosti samospráv a vlády. Namiesto diskusie o reforme verejnej správy, ktorá by Slovensku priniesla viac spravodlivosti, efektívnosti, dôvery a podľa OECD možný nárast HDP až o 10 percent, poslanci NR SR predkladajú návrhy, ktoré posilňujú centralizáciu moci," uviedol prezident ÚMS a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček. ÚMS vníma návrh novely zákona o hazarde od poslancov okolo ministra Rudolfa Huliaka ako neakceptovateľný.

Závislosti, kriminalita a rodinné problémy


ÚMS upozorňuje na sociálne a zdravotné riziká spojené s hazardom, ako sú závislosti, kriminalita a rodinné problémy. Návrat hazardu do miest, kde bol zakázaný, by tieto problémy mohol zhoršiť. Organizácia poukazuje na európske skúsenosti, kde krajiny ako Česká republika, Veľká Británia, Nórsko a Švédsko umožňujú samosprávam regulovať alebo zakázať hazard na svojom území.

Prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček zdôraznil, že mestá a obce sú základom demokracie a ich právomoci treba posilňovať, nie oslabovať. „Vláda takýmto rozhodnutím podporuje rizikové a delikventné správanie a vydáva to za dobrý úmysel," dodal Rybníček.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Návrh novely zákona o hazarde


Poslanci Pavel Ľupták, Ivan Ševčík, Miroslav Radačovský a Roman Malatinec v rámci novely zákona o hazardných hrách navrhujú umožniť hráčom na samoobslužných stávkových termináloch hrať okrem kurzových stávok aj číselné lotérie, ďalej navrhujú zrušenie zákazu prevádzkovania číselných a okamžitých lotérií na Veľký piatok, a tiež 24. a 25. decembra, v čase trvania štátneho smútku a mimo prevádzkového času kasína, herne a prevádzky.

Cieľom návrhu zákona je tiež vyňatie národnej lotériovej spoločnosti spod pôsobnosti všeobecne záväzného nariadenia obce, ktorým obec ustanoví nemožnosť umiestniť kasíno v budovách špecifikovaných v zákone o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pokiaľ bude prevádzkovateľom hazardných hier v kasíne národná lotériová spoločnosť," uvádzajú predkladatelia.

Novela zároveň skracuje podľa predkladateľov neprimerane dlhú dobu na znehodnotenie nepredaných žrebov po odovzdaní vyúčtovania lotériovej hry. Takisto umožňuje prevádzkovateľovi stávkovej hry, ktorým je národná lotériová spoločnosť, prijímať stávky na výsledky číselných lotérií.


Zdroj: SITA.sk - ÚMS odmieta návrh na povolenie hazardu bez súhlasu samospráv. Je to nerešpektovanie vôle obyvateľov, uvádza © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hazard návrh novely
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
S príznakmi salmonelózy hospitalizovali 20 hostí španielskeho hotela
<< predchádzajúci článok
Za prvý nákup výpočtovej techniky zaplatí ministerstvo vnútra takmer 4,67 milióna eur – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 