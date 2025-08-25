|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 26.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Samuel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. augusta 2025
ÚMS odmieta návrh na povolenie hazardu bez súhlasu samospráv. Je to nerešpektovanie vôle obyvateľov, uvádza
Tagy: Hazard návrh novely
vyjadrila zásadný nesúhlas s návrhom novely zákona o hazarde, ktorý by umožnil štátu povoliť prevádzku kasín a herní bez súhlasu dotknutých miest a obcí. Tento návrh považuje ÚMS za porušenie ...
Zdieľať
25.8.2025 (SITA.sk) - vyjadrila zásadný nesúhlas s návrhom novely zákona o hazarde, ktorý by umožnil štátu povoliť prevádzku kasín a herní bez súhlasu dotknutých miest a obcí. Tento návrh považuje ÚMS za porušenie samosprávnej suverenity a demokratických princípov, keďže mnohé mestá ako Trenčín, Bratislava, Nitra, Trnava či Banská Bystrica majú zákaz hazardných hier na základe vôle občanov a mestských zastupiteľstiev.
„Je to nerešpektovanie vôle obyvateľov, ktorí už v mnohých mestách a obciach rozhodli, že hazard nechcú. Je to tiež nerešpektovanie rovnakej a rovnocennej dôležitosti moci a zodpovednosti samospráv a vlády. Namiesto diskusie o reforme verejnej správy, ktorá by Slovensku priniesla viac spravodlivosti, efektívnosti, dôvery a podľa OECD možný nárast HDP až o 10 percent, poslanci NR SR predkladajú návrhy, ktoré posilňujú centralizáciu moci," uviedol prezident ÚMS a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček. ÚMS vníma návrh novely zákona o hazarde od poslancov okolo ministra Rudolfa Huliaka ako neakceptovateľný.
ÚMS upozorňuje na sociálne a zdravotné riziká spojené s hazardom, ako sú závislosti, kriminalita a rodinné problémy. Návrat hazardu do miest, kde bol zakázaný, by tieto problémy mohol zhoršiť. Organizácia poukazuje na európske skúsenosti, kde krajiny ako Česká republika, Veľká Británia, Nórsko a Švédsko umožňujú samosprávam regulovať alebo zakázať hazard na svojom území.
Prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček zdôraznil, že mestá a obce sú základom demokracie a ich právomoci treba posilňovať, nie oslabovať. „Vláda takýmto rozhodnutím podporuje rizikové a delikventné správanie a vydáva to za dobrý úmysel," dodal Rybníček.
Poslanci Pavel Ľupták, Ivan Ševčík, Miroslav Radačovský a Roman Malatinec v rámci novely zákona o hazardných hrách navrhujú umožniť hráčom na samoobslužných stávkových termináloch hrať okrem kurzových stávok aj číselné lotérie, ďalej navrhujú zrušenie zákazu prevádzkovania číselných a okamžitých lotérií na Veľký piatok, a tiež 24. a 25. decembra, v čase trvania štátneho smútku a mimo prevádzkového času kasína, herne a prevádzky.
„Cieľom návrhu zákona je tiež vyňatie národnej lotériovej spoločnosti spod pôsobnosti všeobecne záväzného nariadenia obce, ktorým obec ustanoví nemožnosť umiestniť kasíno v budovách špecifikovaných v zákone o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pokiaľ bude prevádzkovateľom hazardných hier v kasíne národná lotériová spoločnosť," uvádzajú predkladatelia.
Novela zároveň skracuje podľa predkladateľov neprimerane dlhú dobu na znehodnotenie nepredaných žrebov po odovzdaní vyúčtovania lotériovej hry. Takisto umožňuje prevádzkovateľovi stávkovej hry, ktorým je národná lotériová spoločnosť, prijímať stávky na výsledky číselných lotérií.
Zdroj: SITA.sk - ÚMS odmieta návrh na povolenie hazardu bez súhlasu samospráv. Je to nerešpektovanie vôle obyvateľov, uvádza © SITA Všetky práva vyhradené.
„Je to nerešpektovanie vôle obyvateľov, ktorí už v mnohých mestách a obciach rozhodli, že hazard nechcú. Je to tiež nerešpektovanie rovnakej a rovnocennej dôležitosti moci a zodpovednosti samospráv a vlády. Namiesto diskusie o reforme verejnej správy, ktorá by Slovensku priniesla viac spravodlivosti, efektívnosti, dôvery a podľa OECD možný nárast HDP až o 10 percent, poslanci NR SR predkladajú návrhy, ktoré posilňujú centralizáciu moci," uviedol prezident ÚMS a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček. ÚMS vníma návrh novely zákona o hazarde od poslancov okolo ministra Rudolfa Huliaka ako neakceptovateľný.
Závislosti, kriminalita a rodinné problémy
ÚMS upozorňuje na sociálne a zdravotné riziká spojené s hazardom, ako sú závislosti, kriminalita a rodinné problémy. Návrat hazardu do miest, kde bol zakázaný, by tieto problémy mohol zhoršiť. Organizácia poukazuje na európske skúsenosti, kde krajiny ako Česká republika, Veľká Británia, Nórsko a Švédsko umožňujú samosprávam regulovať alebo zakázať hazard na svojom území.
Prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček zdôraznil, že mestá a obce sú základom demokracie a ich právomoci treba posilňovať, nie oslabovať. „Vláda takýmto rozhodnutím podporuje rizikové a delikventné správanie a vydáva to za dobrý úmysel," dodal Rybníček.
Návrh novely zákona o hazarde
Poslanci Pavel Ľupták, Ivan Ševčík, Miroslav Radačovský a Roman Malatinec v rámci novely zákona o hazardných hrách navrhujú umožniť hráčom na samoobslužných stávkových termináloch hrať okrem kurzových stávok aj číselné lotérie, ďalej navrhujú zrušenie zákazu prevádzkovania číselných a okamžitých lotérií na Veľký piatok, a tiež 24. a 25. decembra, v čase trvania štátneho smútku a mimo prevádzkového času kasína, herne a prevádzky.
„Cieľom návrhu zákona je tiež vyňatie národnej lotériovej spoločnosti spod pôsobnosti všeobecne záväzného nariadenia obce, ktorým obec ustanoví nemožnosť umiestniť kasíno v budovách špecifikovaných v zákone o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pokiaľ bude prevádzkovateľom hazardných hier v kasíne národná lotériová spoločnosť," uvádzajú predkladatelia.
Novela zároveň skracuje podľa predkladateľov neprimerane dlhú dobu na znehodnotenie nepredaných žrebov po odovzdaní vyúčtovania lotériovej hry. Takisto umožňuje prevádzkovateľovi stávkovej hry, ktorým je národná lotériová spoločnosť, prijímať stávky na výsledky číselných lotérií.
Zdroj: SITA.sk - ÚMS odmieta návrh na povolenie hazardu bez súhlasu samospráv. Je to nerešpektovanie vôle obyvateľov, uvádza © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hazard návrh novely
nasledujúci článok >>
S príznakmi salmonelózy hospitalizovali 20 hostí španielskeho hotela
S príznakmi salmonelózy hospitalizovali 20 hostí španielskeho hotela
<< predchádzajúci článok
Za prvý nákup výpočtovej techniky zaplatí ministerstvo vnútra takmer 4,67 milióna eur – VIDEO
Za prvý nákup výpočtovej techniky zaplatí ministerstvo vnútra takmer 4,67 milióna eur – VIDEO