Za prvých šesť mesiacov tohto roka vybavil ústavný súd o 67 vecí viac, ako vlani za rovnaké obdobie

Doručených návrhov bolo menej

Viac než tristo porušení práv

12.7.2025 (SITA.sk) - Za prvých šesť mesiacov tohto roka vybavil Ústavný súd (ÚS) SR o 67 vecí viac, ako vlani za rovnaké obdobie. Ako informovala hovorkyňa ÚS SR Martina Ferencová , od 1. januára do 30. júna tohto roka obdržal ústavný súd 1 587 podnetov. Celkovo za tento čas vybavil 1 670 vecí a ostalo mu 946 nevybavených návrhov.„Z daného počtu 946 nevybavených návrhov bolo k 30. júnu 2025 nevybavených 22 návrhov patriacich do príslušnosti pléna ústavného súdu. V sledovanom období bolo vybavených šesť vecí, v ktorých bolo príslušné rozhodovať plénum ústavného súdu, dva návrhy boli spojené na spoločné konanie a osem návrhov bolo prijatých na ďalšie konanie. Plénum ústavného súdu prijalo aj tri uznesenia, ktorým zjednotilo právne názory senátov ústavného súdu," uviedla Ferencová.Doplnila, že hoci štatistiky ukazujú, že v sledovanom období tohto roka bol počet doručených návrhov nižší ako v rovnakom období vlani, a to o 70 doručených návrhov, počet vybavených vecí za prvých šesť mesiacov roka 2025 bol o 67 vyšší v porovnaní s vlaňajškom. Vďaka tomu sa aj znížil počet nevybavených návrhov, a to o osem, v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2024.„Každý zo sudcov ústavného súdu v sledovanom období vybavil v priemere takmer 140 vecí, čo je o šesť vecí viac ako v sledovanom období minulého roka, a to i napriek tomu, že plénum pracuje od 1. októbra 2023 (rok a osem mesiacov) v neúplnom zložení 12 z 13 sudcov," zdôraznila hovorkyňa ÚS SR.Ferencová doplnila, že ÚS SR sleduje i rozhodnutia, v ktorých napríklad vyslovil porušenie základného práva sťažovateľov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, práva na prerokovanie záležitosti v primeranej lehote, základných práv na súdnu a inú právnu ochranu, práva na spravodlivé súdne konanie, či základného práva na osobnú slobodu a práva na slobodu a bezpečnosť.Počas prvého polroka roku 2025 konštatoval porušenie sledovaných práv sťažovateľov v 335 nálezoch. V 259 prípadoch priznal sťažovateľom finančné zadosťučinenie, a to v celkovej sume 894 700 eur. Minulý rok za rovnaké obdobie konštatoval porušenie sledovaných práv sťažovateľov v 323 nálezoch, finančné zadosťučinenie priznal sťažovateľom v 238 nálezoch. Celková suma bola 826 050 eur, a teda za prvých šesť mesiacov roka 2025 priznal sťažovateľom o 68 650 eur viac, ako vlani za rovnaké obdobie.„V 262 nálezoch ústavný súd vyslovil porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru a sťažovateľom v 252 nálezoch priznal finančné zadosťučinenie spolu vo výške 880 200 eur. V 73 nálezoch ústavný súd vyslovil porušenie základných práv na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru a sťažovateľovi v piatich nálezoch priznal finančné zadosťučinenie vo výške 13 000 eur," uviedla Ferencová.Doplnila, že v piatich nálezoch ÚS SR konštatoval porušenie základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ústavy a práva na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 dohovoru. Sťažovateľom v dvoch prípadoch priznal finančné zadosťučinenie 1 500 eur.