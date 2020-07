Za rekordné horúčavy na Sibíri je zodpovedné ľudstvo, vedci majú jasný dôkaz globálneho otepľovania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.7.2020 - Rekordná vlna horúčav na Sibíri by bola takmer nemožná bez ľudstvom spôsobenej klimatickej zmeny, konštatuje štúdia, o ktorej informuje spravodajský portál BBC.Teploty v ruskom regióne sa v čase od januára do júna tohto roka pohybovali zhruba päť stupňov nad priemerom. V meste Verchojansk namerali 20. júna viac ako 38 stupňov Celzia, čo je absolútny rekord pre akúkoľvek oblasť za severným polárnym kruhom. Arktické oblasti sa pritom podľa vedcov zrejme otepľujú dvakrát rýchlejšie ako je globálny priemer.Medzinárodný tím klimatických vedcov pod vedením britskej meteorologickej služby zistil, že takéto rekordné teploty by sa bez ľuďmi vyvolanej klimatickej zmeny pravdepodobne vyskytli menej ako raz za 80-tisíc rokov.Takáto udalosť by preto bola "takmer nemožná", ak by sa svet neotepľoval v dôsledku emisií skleníkových plynov, konštatujú vedci v štúdii. Zistenie je podľa nich "nepochybným dôkazom o dopade klimatickej zmeny na planétu".