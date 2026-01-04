Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 4.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Drahoslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

04. januára 2026

Za rok 2025 evidujú policajti 417 podaní o možných hrozbách na školách, rozširujú prevenciu aj krízové postupy



Polícia eviduje od januára 2025 celkovo 417 podaní, ktoré sa týkajú možného ohrozenia bezpečnosti na školách. Ako koncom uplynulého roku pre médiá povedal viceprezident



Zdieľať
utok sekerou skola novaky 676x507 4.1.2026 (SITA.sk) -



Polícia eviduje od januára 2025 celkovo 417 podaní, ktoré sa týkajú možného ohrozenia bezpečnosti na školách. Ako koncom uplynulého roku pre médiá povedal viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič, vo väčšine prípadov boli hlásenia o ohrození takzvaných mäkkých cieľov podávané prostredníctvom kontakného policajta, ktorého má každá základná aj stredná škola.

„Na jednotlivých okresných riaditeľstvách (polície) boli zriadené pracovné skupiny, kde sa každý incident individuálne posudzuje," zdôraznil Polakovič. Doplnil, že polícia po minuloročnom vražednom útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, ktorý si vyžiadal dve obete, vytvorila informačný systém ochrany mäkkých cieľov. „Kde sú uvedené školy, kde sú presne popísané vchody a východy, kde sú popísané problémy, ktoré by mohli vzniknúť. Je to mometálne v pilotnej fáze," uviedol viceprezident polície.

Polakovič tiež pripomenul koncept „Uteč-skry sa-bojuj", ktorý by mal zvýšiť povedomie o tom, ako sa správať v kritických situáciách. „Je k tomu natočené aj video," doplnil s tým, že to bude distribuované na jednotlivé policajné pracoviská, aby ho ďalej šírili.








Zdroj: SITA.sk - Za rok 2025 evidujú policajti 417 podaní o možných hrozbách na školách, rozširujú prevenciu aj krízové postupy © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Michalovčania už po 24-krát zápolili vo vystreľovaní zátok zo šumivého vína, absolútny rekord sa nepodarilo pokoriť – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 