|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 4.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahoslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. januára 2026
Za rok 2025 evidujú policajti 417 podaní o možných hrozbách na školách, rozširujú prevenciu aj krízové postupy
Polícia eviduje od januára 2025 celkovo 417 podaní, ktoré sa týkajú možného ohrozenia bezpečnosti na školách. Ako koncom uplynulého roku pre médiá povedal viceprezident
Zdieľať
4.1.2026 (SITA.sk) -
Polícia eviduje od januára 2025 celkovo 417 podaní, ktoré sa týkajú možného ohrozenia bezpečnosti na školách. Ako koncom uplynulého roku pre médiá povedal viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič, vo väčšine prípadov boli hlásenia o ohrození takzvaných mäkkých cieľov podávané prostredníctvom kontakného policajta, ktorého má každá základná aj stredná škola.
„Na jednotlivých okresných riaditeľstvách (polície) boli zriadené pracovné skupiny, kde sa každý incident individuálne posudzuje," zdôraznil Polakovič. Doplnil, že polícia po minuloročnom vražednom útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, ktorý si vyžiadal dve obete, vytvorila informačný systém ochrany mäkkých cieľov. „Kde sú uvedené školy, kde sú presne popísané vchody a východy, kde sú popísané problémy, ktoré by mohli vzniknúť. Je to mometálne v pilotnej fáze," uviedol viceprezident polície.
Polakovič tiež pripomenul koncept „Uteč-skry sa-bojuj", ktorý by mal zvýšiť povedomie o tom, ako sa správať v kritických situáciách. „Je k tomu natočené aj video," doplnil s tým, že to bude distribuované na jednotlivé policajné pracoviská, aby ho ďalej šírili.
Zdroj: SITA.sk - Za rok 2025 evidujú policajti 417 podaní o možných hrozbách na školách, rozširujú prevenciu aj krízové postupy © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia eviduje od januára 2025 celkovo 417 podaní, ktoré sa týkajú možného ohrozenia bezpečnosti na školách. Ako koncom uplynulého roku pre médiá povedal viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič, vo väčšine prípadov boli hlásenia o ohrození takzvaných mäkkých cieľov podávané prostredníctvom kontakného policajta, ktorého má každá základná aj stredná škola.
„Na jednotlivých okresných riaditeľstvách (polície) boli zriadené pracovné skupiny, kde sa každý incident individuálne posudzuje," zdôraznil Polakovič. Doplnil, že polícia po minuloročnom vražednom útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, ktorý si vyžiadal dve obete, vytvorila informačný systém ochrany mäkkých cieľov. „Kde sú uvedené školy, kde sú presne popísané vchody a východy, kde sú popísané problémy, ktoré by mohli vzniknúť. Je to mometálne v pilotnej fáze," uviedol viceprezident polície.
Polakovič tiež pripomenul koncept „Uteč-skry sa-bojuj", ktorý by mal zvýšiť povedomie o tom, ako sa správať v kritických situáciách. „Je k tomu natočené aj video," doplnil s tým, že to bude distribuované na jednotlivé policajné pracoviská, aby ho ďalej šírili.
Zdroj: SITA.sk - Za rok 2025 evidujú policajti 417 podaní o možných hrozbách na školách, rozširujú prevenciu aj krízové postupy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Michalovčania už po 24-krát zápolili vo vystreľovaní zátok zo šumivého vína, absolútny rekord sa nepodarilo pokoriť – FOTO
Michalovčania už po 24-krát zápolili vo vystreľovaní zátok zo šumivého vína, absolútny rekord sa nepodarilo pokoriť – FOTO