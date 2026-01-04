|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 4.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahoslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. januára 2026
Polícia mala v roku 2025 plné ruky práce, na linku 158 volali ľudia v priemere každých 49 sekúnd
V roku 2025 prijala polícia hovor na tiesňovej linke 158 celkovo 638 972-krát, teda v priemere každých 49 sekúnd. Ako ďalej informovala hovorkyňa
Zdieľať
4.1.2026 (SITA.sk) - V roku 2025 prijala polícia hovor na tiesňovej linke 158 celkovo 638 972-krát, teda v priemere každých 49 sekúnd. Ako ďalej informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Zuzana Hrabovská, po prijatí hovoru musia operační dôstojníci v krátkom čase vyhodnotiť situáciu, rozhodnúť o ďalšom postupe a koordinovať policajné hliadky, po prípade kooperovať ďalšie zložky pripravené v pohotovosti na vykonanie potrebnej služobnej činnosti.
Mesačne prijali v minulom roku operační dôstojníci v priemere 53 248 volaní, pričom denne počas 24-hodinovej služby vybavili v priemere 1 774 hovorov. Súbežne dokázali operační dôstojníci v rôznych častiach Slovenska, zaradení na ôsmich krajských riaditeľstvách Policajného zboru, prijať aj viac ako tri desiatky hovorov naraz.
„Najviac volaní na tiesňovú linku 158 sme počas minulého roka evidovali vo večerných a nočných hodinách, predovšetkým počas víkendov. Zvýšený počet hovorov bol zaznamenaný aj počas rozsiahlych osláv, ako je Silvester, veľkých kultúrno-spoločenských podujatí ako festivaly či koncerty či počas konania vrcholových športových podujatí s domácou aj zahraničnou účasťou fanúšikov," uviedla Hrabovská.
Medzi udalosti, ku ktorým operační dôstojníci vysielali policajné hliadky, patrili domáce nezhody a konflikty, oznámenia o tom, že osoba sa stala obeťou podvodu, ohrozenia osôb pod vplyvom návykových látok alebo nahlásenia nezvestnosti osôb. „No najmä dopravné nehody a škodové udalosti, problémy s parkovaním a obmedzením dopravy, alebo žiadosti o poskytnutie aktuálnych informácií o dopravnej situácii," dodala Hrabovská.
Zdroj: SITA.sk - Polícia mala v roku 2025 plné ruky práce, na linku 158 volali ľudia v priemere každých 49 sekúnd © SITA Všetky práva vyhradené.
Najvyťaženejšie hodiny a dni
Mesačne prijali v minulom roku operační dôstojníci v priemere 53 248 volaní, pričom denne počas 24-hodinovej služby vybavili v priemere 1 774 hovorov. Súbežne dokázali operační dôstojníci v rôznych častiach Slovenska, zaradení na ôsmich krajských riaditeľstvách Policajného zboru, prijať aj viac ako tri desiatky hovorov naraz.
„Najviac volaní na tiesňovú linku 158 sme počas minulého roka evidovali vo večerných a nočných hodinách, predovšetkým počas víkendov. Zvýšený počet hovorov bol zaznamenaný aj počas rozsiahlych osláv, ako je Silvester, veľkých kultúrno-spoločenských podujatí ako festivaly či koncerty či počas konania vrcholových športových podujatí s domácou aj zahraničnou účasťou fanúšikov," uviedla Hrabovská.
Najčastejšie dôvody výjazdov
Hliadky Policajného zboru v roku 2025 riešili celkovo 896 297 udalostí. „Najvyťaženejšie boli hliadky PZ v Bratislavskom kraji, ktoré boli privolané k 159 934 prípadom, najmenej udalostí riešili príslušníci PZ v Trenčianskom kraji - celkovo 71 884," informoval hovorkyňa.
Medzi udalosti, ku ktorým operační dôstojníci vysielali policajné hliadky, patrili domáce nezhody a konflikty, oznámenia o tom, že osoba sa stala obeťou podvodu, ohrozenia osôb pod vplyvom návykových látok alebo nahlásenia nezvestnosti osôb. „No najmä dopravné nehody a škodové udalosti, problémy s parkovaním a obmedzením dopravy, alebo žiadosti o poskytnutie aktuálnych informácií o dopravnej situácii," dodala Hrabovská.
Zdroj: SITA.sk - Polícia mala v roku 2025 plné ruky práce, na linku 158 volali ľudia v priemere každých 49 sekúnd © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zásah USA vo Venezuele neznamenal anexiu územia ako na Ukrajine, KDH odmieta porovnávanie udalostí
Zásah USA vo Venezuele neznamenal anexiu územia ako na Ukrajine, KDH odmieta porovnávanie udalostí
<< predchádzajúci článok
Za rok 2025 evidujú policajti 417 podaní o možných hrozbách na školách, rozširujú prevenciu aj krízové postupy
Za rok 2025 evidujú policajti 417 podaní o možných hrozbách na školách, rozširujú prevenciu aj krízové postupy