 Nedeľa 4.1.2026
04. januára 2026

Polícia mala v roku 2025 plné ruky práce, na linku 158 volali ľudia v priemere každých 49 sekúnd


Tagy: hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Silvester

V roku 2025 prijala polícia hovor na tiesňovej linke 158 celkovo 638 972-krát, teda v priemere každých 49 sekúnd. Ako ďalej informovala hovorkyňa



titulka policia 676x451 4.1.2026 (SITA.sk) - V roku 2025 prijala polícia hovor na tiesňovej linke 158 celkovo 638 972-krát, teda v priemere každých 49 sekúnd. Ako ďalej informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Zuzana Hrabovská, po prijatí hovoru musia operační dôstojníci v krátkom čase vyhodnotiť situáciu, rozhodnúť o ďalšom postupe a koordinovať policajné hliadky, po prípade kooperovať ďalšie zložky pripravené v pohotovosti na vykonanie potrebnej služobnej činnosti.

Najvyťaženejšie hodiny a dni


Mesačne prijali v minulom roku operační dôstojníci v priemere 53 248 volaní, pričom denne počas 24-hodinovej služby vybavili v priemere 1 774 hovorov. Súbežne dokázali operační dôstojníci v rôznych častiach Slovenska, zaradení na ôsmich krajských riaditeľstvách Policajného zboru, prijať aj viac ako tri desiatky hovorov naraz.

„Najviac volaní na tiesňovú linku 158 sme počas minulého roka evidovali vo večerných a nočných hodinách, predovšetkým počas víkendov. Zvýšený počet hovorov bol zaznamenaný aj počas rozsiahlych osláv, ako je Silvester, veľkých kultúrno-spoločenských podujatí ako festivaly či koncerty či počas konania vrcholových športových podujatí s domácou aj zahraničnou účasťou fanúšikov," uviedla Hrabovská.

Najčastejšie dôvody výjazdov


Hliadky Policajného zboru v roku 2025 riešili celkovo 896 297 udalostí. „Najvyťaženejšie boli hliadky PZ v Bratislavskom kraji, ktoré boli privolané k 159 934 prípadom, najmenej udalostí riešili príslušníci PZ v Trenčianskom kraji - celkovo 71 884," informoval hovorkyňa.



Medzi udalosti, ku ktorým operační dôstojníci vysielali policajné hliadky, patrili domáce nezhody a konflikty, oznámenia o tom, že osoba sa stala obeťou podvodu, ohrozenia osôb pod vplyvom návykových látok alebo nahlásenia nezvestnosti osôb. „No najmä dopravné nehody a škodové udalosti, problémy s parkovaním a obmedzením dopravy, alebo žiadosti o poskytnutie aktuálnych informácií o dopravnej situácii," dodala Hrabovská.


Zdroj: SITA.sk - Polícia mala v roku 2025 plné ruky práce, na linku 158 volali ľudia v priemere každých 49 sekúnd © SITA Všetky práva vyhradené.

