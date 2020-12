Za rýchlym šírením koronavírusu sú tajné dohody a hrubé pochybenia, ukázalo vyšetrovanie

Prevzali kontrolu nad všetkými vzorkami

Úrady nemohli včas zasiahnuť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.12.2020 (Webnoviny.sk) - Tajnostkárčenie a bratríčkovanie v poprednom čínskom úrade pre kontrolu chorôb (CDC) viedli k rozsiahlym nedostatkom testov a pochybeniam kompetentných. Ako počas vyšetrovania zistila agentúra Associated Press, tieto aspekty následne bránili včasnej reakcii po prepuknutí koronavírusu Podľa vyšetrovania, ktoré bolo založené na skúmaní rôznych dokumentov a rozhovoroch so zamestnancami úradu a odborníkmi na zdravie, spomenutý čínsky úrad udelil výhradné distribučné práva na testovacie súpravy trom vtedy neznámym spoločnostiam zo Šanghaja, s ktorými mali vysokí predstavitelia CDC osobné vzťahy. V minulosti pritom pri výskytoch rôznych ohnísk nákazy spolupracovali na prípadoch laboratóriá v celej Číne.Šanghajské spoločnosti - GeneoDx Biotech, Huirui Biotechnology a BioGerm Medical Technology - zaplatili CDC za informácie a práva na distribúciu. CDC a jej materská inštitúcia, Národná zdravotnícka komisia, sa následne pokúsili zabrániť ďalším vedcom a organizáciám v testovaní vírusu pomocou vlastných súprav. Zároveň prevzali kontrolu nad všetkými vzorkami pacientov.Nedostatočne fungujúce testovacie programy bránili vedcom a príslušným orgánom, aby zistili rýchlosť šírenia vírusu. Čínske úrady medzi 5. a 17. januárom neoznámili žiadny nový prípad koronavírusu, a to napriek tomu, že po stovkách pribúdali infikovaní v meste Wu-chan, kde vírus prvý raz zachytili.Orgány tak nemohli včas podniknúť niektoré kroky, ako sú napríklad varovanie verejnosti alebo zákaz zhromažďovania sa.Nedostatok testovacích súprav spolu s ďalšími chybami a oneskoreniami umožnili vírusu preniknúť z Wu-chanu ďalej a rozšíriť sa do celého sveta, kde dosiaľ ochorenie COVID-19 potvrdili u viac ako 64 miliónov ľudí a spôsobilo smrť 1,5 milióna osôb."Keď máte iba tri spoločnosti poskytujúce testovacie súpravy, potom sú aj kapacity testovania dosť obmedzené. Toto bol hlavný problém, ktorý viedol k rýchlemu nárastu počtu prípadov a úmrtí," povedal čínsky odborník na zdravie Jen-čung Chuang. Čínske ministerstvo zahraničia ani ďalšie orgány a spomenuté spoločnosti sa zatiaľ k výsledkom vyšetrovania nevyjadrili.