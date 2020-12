Krajniakove zmeny v dôchodkovom systéme navrhnú schváliť ako „prílepok“ reformy justície

Do dôchodku aj po odpracovaní 40 rokov

Rodičia by nemali byť znevýhodnení

3.12.2020 (Webnoviny.sk) - Súčasťou návrhu ústavného zákona, ktorým chce ministerka spravodlivosti Mária Kolíková Za ľudí ) reformovať justíciu, majú byť aj ustanovenia o dôchodkovom systéme. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu, ktorý má v pléne podať poslanec za hnutie Sme rodina Do návrhu ústavného zákona sa má dostať ustanovenie o tzv. rodičovskom bonuse, ktorým by mohli deti časťou svojich daní alebo dôchodkových odvodov prispievať na penzie svojim rodičom.Zvyšné odseky definujú podmienky vzniku nároku na starobný dôchodok, ako aj nediskriminovanie rodiča na rodičovskej dovolenke z hľadiska výšky jeho budúceho starobného dôchodku.Tieto ustanovenia sú pritom súčasťou návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme od ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka (Sme rodina), ku ktorému sa má pripomienkové konanie skončiť až 4. decembra tohto roka.Nárok na starobný dôchodok by mala mať aj osoba, ktorá odpracovala určitý počet rokov. Minister Krajniak hovorí o tom, že do dôchodku by mohli ísť ľudia po odpracovaní 40 rokov."Môže ísť aj o plnenie, ktoré je dnes známe ako predčasný starobný dôchodok," uvádza sa v zdôvodnení pozmeňujúceho návrhu. Podľa ďalšieho ustanovenia by obdobie starostlivosti o dieťa, teda materská a rodičovská dovolenka, nemalo mať negatívny vplyv na výšku starobného dôchodku."Predpokladá sa zavedenie takého výpočtu starobných dôchodkov, ktorý nebude znevýhodňovať rodičov, ktorí čerpali materskú, otcovskú a rodičovskú dovolenku, a tým bude kompenzovať aj zrovnoprávnenie tzv. veku odchodu do dôchodku mužov a žien," konštatuje predkladateľ návrhu. Malo by ísť o obdobie troch rokov veku dieťaťa, čo je základné obdobie čerpania rodičovského príspevku.Pozmeňujúcim návrhom sa tiež zavádza nárok na tzv. rodičovský bonus. Má ísť o rozhodnutie dieťaťa časťou svojich daní alebo odvodov zvýšiť dôchodok rodiča.Tento krok nemá mať v budúcnosti negatívny vplyv na výšku penzie dieťaťa. Dieťa tak bude mať v budúcnosti nárok na rovnakú výšku dôchodku bez ohľadu na to, či svojim rodičom prispievalo na vyšší dôchodok.