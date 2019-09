Za účasti stoviek detí vyvrcholil projekt Športuj, Slovensko

Snímka z projektu Športuj Slovensko, ktorý organizuje Slovenský olympijský a športový výbor 21. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 22. septembra (TASR) - Tohtoročný nový projekt Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), ktorý sa realizuje v spolupráci s jeho generálnym partnerom spoločnosťou BILLA a s agentúrou BeCool –, s veľkým úspechom vyvrcholil v sobotu v Bratislave na Partizánskej lúke na Železnej studienke. Mottom projektu boloPodujatie zapadlo do osláv Európskeho týždňa športu (s hlavnou témou #BeActive) na Slovensku.Priestor Partizánskej lúky sa od ôsmej ráno až do piatej popoludní zmenil na obrovské multišportovisko. Veľkí aj malí sa pod dohľadom skúsených animátorov mohli zabaviť pri futbale, florbale, basketbale, volejbale, biatlone, atletike, golfe, bedmintone, či boxe. V ringu mohli vidieť aj "súboj" prezidenta SOŠV Antona Siekela s bývalým profesionálnym boxerom Tomim "Kidom" Kovácsom, ktorému pri zaúčaní potenciálnych adeptov boxu pomáhali aj reprezentanti Andrej Csemez a Viliam Tankó.Deti súťažili nielen v Behu Olympijského dňa, ale aj na kolobežkách (najmenšie deti v sprievode rodičov) či na bicykloch. Každého registrovaného súťažiaceho zaradili do súťaže o športové bicykle CTM pre celú rodinu, ktoré venoval generálny partner projektu BILLA. Na účastníkov pretekov v bicyklovaní a jazde na kolobežke v cieli čakali s medailami futbalista Róbert Vittek a slovenský reprezentant v streľbe Erik Varga.Každý detský účastník súťaží dostal medailu, tí najlepší v jednotlivých kategóriách aj vecné ceny. Povzbudzovali ich, prípadne im aj odovzdávali medaily viacerí ďalší špičkoví slovenskí športovci – strelkyňa Danka Barteková, kajakári Martina Gogolová-Kohlová a Juraj Tarr, motocyklista Ivan Jakeš, triatlonista Richard Varga, atlét Ján Volko a mladá džudistka Nina Geršiová.Deň plný pohybu na sklonku leta prišlo stráviť približne dvetisíc ľudí, predovšetkým detí. Jeho súčasťou bolo aj skrátené výchovno-vzdelávacie predstavenie SOŠV, ktorého režisérom je Nikita Slovák. Jeho prostredníctvom sa účastníci mohli v skratke zoznámiť s tým, ako vznikol šport i olympiáda, aké sú olympijské symboly a ako to vyzerá na olympijských hrách. Dvojnásobný strieborný medailista z OH Juraj Tarr napríklad deťom prístupnou formou stručne priblížil olympijskú dedinu. V plnom rozsahu uvidia predstavenieúčastníci podujatia SOŠV 25. septembra v Michalovciach.Podujatie v Bratislave bolo štvrté tohto typu. Na prvé dejstvov Prešove prišlo v máji okolo 4000 ľudí, V júni na Štrbské Pleso približne 3000 a v Banskej Bystrici sa zúčastnilo okolo 2500 ľudí. V Bratislave, hoci je tu najväčšie množstvo rôznorodých lákadiel na trávenie voľného času, prišlo približne 4000 účastníkov.Spolumajiteľ agentúry BeCool Peter Pukalovič, ktorý viedol prácu organizačného štábu, vyzdvihol: "Bývalých, či súčasných špičkových športovcov, ktorí v Bratislave svojou účasťou prišli podporiť podujatie "", celý tento projekt a koncept podujatia nadchlo. "povedal počas bratislavského podujatia donedávna špičkový futbalista Róbert Vittek, ktorý je v radoch reprezentantov najpopulárnejšieho športu na Slovensku pri propagovaní športu pre všetkých zatiaľ bielou vranou." povedal Vittek na oficiálnom webe SOŠV.Pre viacnásobného majstra sveta i Európy a dvojnásobného strieborného olympijského medailistu v rýchlostnej kanoistike Juraja Tarra bola bratislavská účasť na" prvá.povedal.Aj dvojnásobný majster sveta a majster Európy v streľbe Erik Varga sa na "