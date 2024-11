Za úkladnú vraždu expartnerky prostredníctvom čelnej zrážky dostal obžalovaný až 25 rokov väzenia

Trest odňatia slobody

6.11.2024 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR v stredu potvrdil trest 25 rokov väzenia pre Mariána Výborného, obžalovaného pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy svojej expartnerky. Odvolací súd síce zrušil pôvodný rozsudok Špecializovaného trestného súdu , obžalovanému však uložil rovnaký trest ako prvostupňový súd. Dnešné rozhodnutie najvyššieho súdu je právoplatné.„Najvyšší súd na podklade odvolaní obžalovaného a prokurátora zrušil prvostupňový rozsudok ŠTS výlučne vo výroku o treste a výrokoch o náhrade škody vo vzťahu k niektorým poškodeným, vo výroku o treste len z dôvodu potreby uloženia obžalovanému tzv. súhrnného trestu odňatia slobody. O treste obžalovanému však rozhodol obdobne ako prvostupňový súd, uložil mu trest odňatia slobody vo výmere 25 rokov so zaradením na jeho výkon do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s maximálnym stupňom stráženia a trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá vo výmere osem rokov,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová Ako doplnila, výrok o vine vo vzťahu k spáchaniu obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy tak odvolací súd ponechal nedotknutý, ako aj výrok o ochrannom dohľade na dobu troch rokov.„Vyhovel tak odvolaniu obžalovaného z iných než ním uvádzaných dôvodov, pričom odvolanie prokurátora podaného v neprospech obžalovaného zamietol,“ dodala hovorkyňa. Obžalovaného ešte v novembri 2023 uznal Špecializovaný trestný súd za vinného z toho, že svoju bývalú partnerku Irinu zavraždil úmyselným čelným nárazom svojho autom do jej.Súd preto uložil Mariánovi Výbornému trest odňatia slobody vo výmere 25 rokov s umiestnením do ústavu na výkon trestu s najvyšším stupňom stráženia. Uložil mu tiež trest zákazu viesť motorové vozidlá na osem rokov, ochranný dohľad na tri roky a povinnosť uhradiť nemajetkovú ujmu poškodeným spolu 250-tisíc eur.Senát podľa jeho predsedu dospel k záveru, že obžalovaný vykonal svoj čin úmyselne. Výborný sa proti rozhodnutiu na mieste odvolal. Bývalý špeciálny prokurátor Daniel Lipšic v záverečnej reči v novembri minulého roku požadoval pre Mariána Výborného trest odňatia slobody na doživotie so zaradením do ústavu na výkon trestu s najvyšším stupňom stráženia.Obhajca obžalovaného vtedy vyjadril nesúhlas s tvrdeniami prokurátora a požadoval zmeniť právnu kvalifikáciu na trestný čin usmrtenia a uloženie trestu v zmysle tejto kvalifikácie. Obžalovaný v záverečnej reči popísal svoj pohľad na skutok, ktorý podľa neho nebol úmyselný a prejavil aj ľútosť nad tým, čo sa stalo.Marián Výborný podľa obžaloby v júli 2022 v okrese Revúca na aute BMW úmyselne čelne narazil do auta Seat Toledo, v ktorom na následky nehody zomrela jeho bývalá partnerka Irina. Obžalovaný v priebehu súdneho procesu vyhlásil, že je nevinný a vypovedať odmietol.Prokuratúra pred súdom argumentovala, že okrem svedkov a znaleckých posudkom majú vyšetrovacie orgány k dispozícii aj kamerové záznamy, ktoré potvrdzujú, že sa obžalovaný opakovane na rovnom úseku cesty otáčal. To podľa dozorového prokurátora Daniela Lipšica znamená, že sa pripravoval práve na čelnú zrážku.Zároveň sa podľa Lipšica Výborný s bratom poškodenej lúčil a tiež zisťoval, či bude poškodená v aute sama. Advokát obžalovaného však v tejto súvislosti uviedol, že jeho klient trvá na tom, že išlo o nehodu, a to, že obeťou bola jeho bývalá partnerka, je náhoda.