Dvořák: Vláda sa vysmieva do tváre všetkým, ktorí sa počas pandémie správali zodpovedne

Brodenie v konšpiračných vodách

Priestupky spáchané počas pandémie

6.11.2024 (SITA.sk) - Vláda sa vysmieva do tváre všetkým, ktorí sa počas pandémie správali zodpovedne a chránili životy a zdravie sebe a blízkym. Vyhlásil to poslanec a podpredseda Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák PS ) v reakcii na schválenie udelenia amnestie vo veciach priestupkov spáchaných v súvislosti s protipandemickými opatreniami.„Schválili si amnestie pre svojich kamarátov, amnestie pre zločincov a mafiánov a teraz prišli s amnestiou pre konšpirátorov. Covidovú amnestiu sľuboval Robert Kaliňák Smer-SD ) už na známych mafiánskych zjazdoch na poľovníckej chate. A pomôžu aj sami sebe, keďže Smer rád porušoval opatrenia proti šíreniu vírusu," uviedol poslanec. Dvořák udelenie takýchto amnestií pokladá za výsmech do tváre všetkým, ktorí sa počas pandémie správali zodpovedne.„Po podpore Kotlárových bludov sa Robert Fico (Smer-SD) naďalej brodí v konšpiračných vodách namiesto toho, aby riešili výpovede tisícok lekárov. Venuje sa amnestiám pre konšpirátorov, ale kolaps zdravotníctva preňho nie je téma," uzavrel poslanec.Vláda na stredajšom rokovaní schválila udelenie amnestie vo veciach priestupkov spáchaných v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Ide o priestupky, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov SR v súvislosti s opatreniami zavedenými počas pandémie COVID-19.Vláda schválila aj návrh zákona o finančnom odškodnení fyzických osôb, ktorým bola v súvislosti s opatreniami počas pandémie COVID-19 spôsobená finančná ujma. Ide o finančnú ujmu, ktorá spočívala v uhradení pokuty uloženej za priestupok spáchaný v období od 12. marca 2020 od 6:00 do 15. septembra 2023 do 6:00 a uhradení nákladov za stravovanie, ktoré súviseli s umiestnením osôb do karanténnych zariadení.Súčasne bude doplnený zákon o priestupkoch, pretože okrem pokuty je spáchaný priestupok evidovaný v evidencii priestupkov, čo môže mať vplyv napríklad na preukazovanie spoľahlivosti. Na osobu sa tak bude prihliadať, ako keby priestupok nespáchala.