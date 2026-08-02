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02. augusta 2026

Za uplynulý týždeň vyhaslo na cestách 11 životov. Mimoriadne tragická udalosť sa stala v Trebišove


Tagy: Dopravné nehody Tragická udalosť

Policajti počas 30. týždňa zaevidovali na Slovensku až 254 dopravných nehôd. Za uplynulý týždeň vyhaslo na cestách 11 životov a 14 ľudí utrpelo ťažké ...



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756590478_1360743628746649_5456703449800441270_n.png e1784976587923 676x406 2.8.2026 (SITA.sk) - Policajti počas 30. týždňa zaevidovali na Slovensku až 254 dopravných nehôd.




Za uplynulý týždeň vyhaslo na cestách 11 životov a 14 ľudí utrpelo ťažké zranenia. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Ako priblížil, policajti počas 30. týždňa zaevidovali na Slovensku až 254 dopravných nehôd. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšil počet dopravných nehôd aj osôb, ktoré pri nich prišli o život.

Tragická nehoda sa stala v Bratislavskom kraji, kde pri Malackách zomrel motocyklista, ktorý sa zrazil s osobným vozidlom. Rovnako tragická nehoda bola aj pri Čunove, kde po zrážke s doposiaľ neznámym vozidlom prišiel o život cyklista. Mimoriadne tragická udalosť sa stala v Trebišove, kde po zrážke s autom zomrelo len jedenapolročné dievčatko.

V Žilinskom kraji vyhasli životy vodiča osobného vozidla pri Jasenovej a mladého motocyklistu po strete s jeleňom pri Turčianskych Tepliciach. Policajti evidovali viaceré smrteľné nehody aj na území Trnavského kraja a výnimkou nebol ani Banskobystrický kraj. Pri Zvolene zahynul cyklista a na východe Slovenska v Batizovciach vodič narazil do betónových zábran.

Počet dopravných nehôd rastie, policajti preto opakovane apelujú na účastníkov cestnej premávky, aby jazdili zodpovedne, prispôsobili jazdu okolnostiam, za volantom boli pozorní a rešpektovali pravidlá cestnej premávky.









Zdroj: SITA.sk - Za uplynulý týždeň vyhaslo na cestách 11 životov. Mimoriadne tragická udalosť sa stala v Trebišove © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravné nehody Tragická udalosť
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