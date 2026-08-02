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02. augusta 2026

Po vzore Poľska chce SNS zmeniť zákon, parlament by mohol odňať štátne vyznamenanie


Tagy: Poľský prezident Ukrajinský prezident Zahraničie

Návrh strana predloží už v septembri. Poľský prezident Karol Nawrocki odňal vysoké štátne vyznamenanie prezidentovi



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danko luc 2.8.2026 (SITA.sk) - Návrh strana predloží už v septembri.


Poľský prezident Karol Nawrocki odňal vysoké štátne vyznamenanie prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému po tom, ako propagoval banderovcov. Národniarom to príde ako dobrý nápad a chystajú sa zaviesť podobnú kompetenciu aj do slovenského právneho poriadku.

„Prezident Nawrocki odňal štátne vyznamenanie Zelenskému po tom, čo Zelenský propagoval banderovcov, ktorí na území Poľska, ale aj Slovenskej republiky v období štyridsiatych a päťdesiatych rokov páchali trestnú činnosť. Je nepredstaviteľné, aby v súčasnosti ktokoľvek velebil akékoľvek osoby, ktoré mali blízko k fašizmu, a ktoré prelievali krv nevinných obetí,“ vyhlásila Slovenská národná strana (SNS).

SNS chce zmenu zákona


Národniari chcú preto navrhnúť, aby parlament mohol svojím rozhodnutím odňať akékoľvek štátne vyznamenanie, ktoré udelil prezident, predseda vlády či predseda parlamentu. SNS pripomína, že Zelenský je držiteľom štátnej ceny Alexandra Dubčeka. Zákon národniari navrhnú na septembrovej schôdzi parlamentu a dúfajú aj v podporu opozičných politikov.

Poľský prezident Karol Nawrocki odobral v júni Zelenskému Rad Bielej orlice, najvyššie štátne vyznamenanie Poľska. Spor medzi dvoma spojencami vyvolalo rozhodnutie Kyjeva pomenovať jednu z jednotiek ukrajinských ozbrojených síl po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA).

Dôvod odobratia vyznamenania


Tá sa podieľala na masakroch poľského civilného obyvateľstva počas druhej svetovej vojny. „Historická pravda nie je a nikdy nemôže byť predmetom vyjednávania. Spomienka na obete je morálnou povinnosťou poľského štátu,“ uviedol Nawrocki vo vyhlásení. Varšava žiadala Ukrajinu o zmenu rozhodnutia, no Kyjev na výzvy nereagoval. Premiér Donald Tusk označil pomenovanie jednotky za „zlé rozhodnutie“, zároveň však vyzval obe krajiny, aby „nedovolili histórii zničiť ich budúcnosť“.

Ukrajina na to reagovala ostro. Minister zahraničných vecí Andrij Sybiha označil krok poľského prezidenta za „strategickú chybu“, z ktorej „bude profitovať iba Moskva“. Rozhodnutie zároveň označil za neodôvodnené a neúctivé a oznámil, že vráti poľské vyznamenanie, ktoré dostal v roku 2022. K nemu sa pridal aj šéf prezidentskej kancelárie Kyrylo Budanov a ukrajinský veľvyslanec vo Varšave Vasyl Bodnar. Obaja oznámili, že vrátia poľské vyznamenania udelené za rozvoj vzájomných vzťahov. Zelenský svoje vyznamenanie vrátil Nawrockému poštou.


Zdroj: SITA.sk - Po vzore Poľska chce SNS zmeniť zákon, parlament by mohol odňať štátne vyznamenanie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Poľský prezident Ukrajinský prezident Zahraničie
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