Za útok nožom na ulici v Prievidzi hrozí 32-ročnému mužovi desať rokov väzenia, vinia ho z ublíženia na zdraví

6.10.2023 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ v Prievidzi vzniesol obvinenie za ublíženie na zdraví 32-ročnému mužovi, ktorý trikrát bodol nožom 40-ročného muža. Zároveň bude spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby.Ako informovala polícia na sociálnej sieti, k útoku prišlo v stredu na ulici A. Mišúta v Prievidzi.Podľa polície 32-ročný muž, ktorý sa len 26. septembra vrátil domov z výkonu trestu odňatia slobody, v podnapitom stave po slovnej hádke bodol vreckovým nožíkom dvakrát do zadnej časti hlavy a jedenkrát do chrbta 40-ročného poškodeného.Ten utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie a hospitalizáciu v nemocnici. Podozrivého krátko po čine zadržali a v súčasnosti sa nachádza v cele policajného zaistenia.V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na štyri roky až desať rokov.