Za volant si sadli aj šoféri s viac ako tromi promile alkoholu v dychu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 15. apríla (TASR) - Policajti odhalili v uplynulom týždni na cestách okresu Košice - okolie desať nezodpovedných účastníkov cestnej premávky, ktorých dychová skúška bola pozitívna, v ôsmich prípadoch dokonca viac ako jedno promile. V pondelok o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.V piatok (12. 4.) krátko po 6. h sa 42-ročný vodič pravdepodobne nevenoval plne vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke, v dôsledku čoho narazil pri obci Bidovce do dopravného značenia. Dychová skúška na alkohol bola u neho podľa hovorkyne pozitívna, namerali mu takmer dve promile.pokračovala s tým, že muž pri nehode neutrpel zranenie. „doplnila.Krátko po 9. h dopravní policajti dokumentovali ďalšiu nehodu, pri ktorej pravdepodobne asistovala únava.“ priblížila Ivanová s tým, že mercedes zišiel z cesty a narazil do hlineného valu, kde ostal stáť.Pri nehode podľa jej ďalších slov utrpeli ľahké zranenia tri osoby, vodiča mercedesu previezli do nemocnice s doposiaľ nešpecifikovanou dĺžkou práceneschopnosti. „poznamenala.Ďalšie prípady zaznamenala polícia počas víkendu. V sobotu (13. 4.) krátko po 9.30 h podľa doterajších zistení zišiel vodič (30) pri jednom z rodinných domov v obci Trstené pri Hornáde s autom z cesty do priekopy. Pri dychovej skúške mu namerali 3,65 promile. V nedeľu (14. 4.) si za volant sadol opitý 45-ročný muž. „priblížila hovorkyňa s tým, že mu v dychu prvotne namerali 3,33 promile a opakovaná skúška mala stúpajúcu tendenciu. Obaja vodiči skončil v cele policajného zaistenia a obvinili ich z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.