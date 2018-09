Za vraždu a znásilnenie odsúdili v Južnom Sudáne desať vojakov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Johannesburg 6. septembra (TASR) - Vojenský súd v Južnom Sudáne odsúdil vo štvrtok desiatich vojakov za ich účasť na znásilnení zahraničných humanitárnych pracovníčok a vražde novinára počas útoku na ubytovacie zariadenie pre cudzincov v juhosudánskej Džube z roku 2016. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.Dvaja z odsúdených dostali doživotný trest odňatia slobody za zabitie miestneho novinára Johna Gatluaka Nhiala.Traja ďalší boli uznaní za vinných za znásilnenie humanitárnych pracovníčok. Ďalších odsúdili za rôzne trestné činy nižšej závažnosti a vymerali im tresty od siedmich do 14 rokov za mrežami.Podľa vyhlásenia medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Amnesty International sú dnešné rozsudky prvým krokom kBrutálny útok na humanitárnych pracovníkov sa stal v júli 2016 v ubytovacom zariadení Terrain Hotel. Prípad šokoval početnú komunitu mimovládnych organizácií pôsobiacich v Južnom Sudáne.Vládni vojaci vtrhli do ubytovacieho zariadenia pre približne 50 pracovníkov medzinárodných organizácií pôsobiacich v Južnom Sudáne. Zabili novinára patriaceho do rovnakej etnickej skupiny ako vodca miestnych povstalcov Riek Machar, znásilnili viacero cudziniek, zbili desiatky zamestnancov a priestory zariadenia vyrabovali, popísala neskôr útok ľudskoprávna skupina Human Rights Watch (HRW).Nezávislé vyšetrenie tohto činu nariadil aj vtedajší generálny tajomník OSN Pan Ki-mun.