Za vraždu Afroameričana Brooksa hrozí policajtovi doživotie alebo trest smrti

18.6.2020 (Webnoviny.sk) - Prokurátori v stredu vzniesli obvinenia z vraždy voči atlantskému policajtovi, ktorý zastrelil Raysharda Brooksa dvomi ranami do chrbta. Muž podľa nich nebol smrtiacou hrozbou. Z vyšetrovania tiež vyplynulo, že do ležiaceho Brooksa kopol a zatiaľ čo umieral na zemi, strážnik mu vyše dvoch minút ani len neposkytol prvú pomoc.Dvadsaťsedemročný Brooks držal taser, ktorý vzal policajtom a počas potýčky ho proti nim aj použil.V čase, keď na neho Garrett Rolfe vystrelil, však utekal preč a bol od neho vzdialený viac ako 5,5 metra, opísal okresný prokurátor Paul Howard.Tasery majú dosah zhruba 4,5 metra. "Mám ho!" zakričal potom podľa prokurátora Rolfe.V prípade usvedčenia z vraždy hrozí 27-ročnému Rolfeovi doživotné väzenie alebo dokonca trest smrti, ak by sa prokurátor rozhodol oň žiadať.Bývalý policajt čelí aj ďalším desiatim obvineniam, za ktoré môže stráviť desiatky rokov za mrežami.Druhý policajt, 26-ročný Devin Brosnan, podľa Howarda stál na Brooksovom ramene, zatiaľ čo on na zemi bojoval o život.Obvinili ho z napadnutia s priťažujúcimi okolnosťami a porušenia prísahy. Brosnan sa pritom podľa prokurátora rozhodol spolupracovať a vypovedať, čo je prvý raz za 40 podobných prípadov, keď niečo také policajt urobil.Jeho právna zástupkyňa to však poprela a tvrdí, že Brosnan nesúhlasil s tým, že bude svedkom obžaloby ani nepriznáva vinu.Rolfeov právnik zas tvrdí, že sa policajt bál o svoju bezpečnosť a bezpečnosť ľudí okolo a strieľal oprávnene.Strieľať vraj začal po tom, ako začul "zvuk ako výstrel a videl pred sebou záblesk". Tie by mohol spôsobiť taser, no podľa prokurátora z neho už predtým dvakrát vystrelili a bol prázdny a teda nepredstavoval hrozbu.Po zverejnení obvinení voči dvom policajtom sa v stredu začali objavovať správy, že viacerí príslušníci atlantského policajného zboru na protest odišli z práce alebo nahlásili, že sú chorí a neprídu.Zástupcovia polície však prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter oznámili, že aj keď zaznamenali zvýšený počet policajtov, ktorí odmietajú prísť do služby, majú dostatok zdrojov na to, aby mohli ďalej fungovať.Atlantská starostka Keisha Lance Bottoms v rozhovore pre CNN potvrdila, že pre prípad potreby sa dohodli s partnerskými oddeleniami, no zatiaľ si vystačia sami."Ak máme policajtov, ktorí nechcú, aby sme spomedzi nich odstránili tých zlých, potom tu máme ďalšiu potrebnú konverzáciu," vyhlásila.Brooksa zastrelil v piatok 12. júna policajt pri vjazde do reštaurácie Wendy's, kde ho našli spať v aute, ktorým blokoval cestu.Na miesto dorazili dvaja bieli policajti, ktorí sa s ním najprv viac ako 40 minút pomerne slušne a pokojne rozprávali, no potom sa zrazu všetko zmenilo a k slovu sa dostalo násilie.Policajti sa mu pre podozrenie z jazdy pod vplyvom alkoholu pokúsili nasadiť putá, ako však ukazuje viacero videí z miesta nešťastia, muž vzal jednému z nich taser, z ktorého pri úteku na policajta aj vystrelil.Jeden z policajtov následne Brooksa zastrelil. Rolfea po incidente prepustili z radov polície a jeho kolegovi pridelili službu mimo terénu.Zabitie zanechalo v Atlante, ktoré je jedným z miest, kde sa po smrti Afroameričana Georgea Floyda v rukách minneapoliskej polície demonštranti dožadovali konca policajného násilia a rasizmu, nečakané následky.V sobotu demonštranti podpálili reštauráciu, pred ktorou Brooks zomrel. V meste a aj v iných častiach Spojených štátov sa v sobotu a nedeľu konali protesty. Policajná náčelníčka Erika Shields v reakcii na udalosti odstúpila zo svojej funkcie.