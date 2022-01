Za výpadkom portálu finančnej správy nie je hekerský útok, vzniknuté problémy sa riešia s výrobcom systému

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.1.2022 (Webnoviny.sk) - Finančná správa zaznamenala počas pondelka a utorka výpadky portálu finančnej správy. Identifikovala, že spolu nesúviseli a nejde ani o žiadny hekerský útok. Intenzívne vzniknuté problémy rieši s výrobcom systému a pracuje na ich včasnom odstránení. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.Finančná správa sa klientom ospravedlňuje za vzniknutú situáciu, a to aj vzhľadom na plnenie niektorých januárových daňových povinností, napríklad pri dani z pridanej hodnoty. „V tejto súvislosti daňové subjekty ubezpečujeme, že sa nemusia obávať postihov, alebo komplikácií za možné nesplnenie si povinností, ktoré nevznikli na ich strane," uviedla hovorkyňa.Ak daňový subjekt z dôvodov, ktoré sú na strane správcu dane, nemohol doručiť podanie do elektronickej podateľne v posledný deň lehoty, lehota sa považuje za zachovanú, ak je podanie doručené najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok na strane správcu dane. „V prípade akýchkoľvek pochybností o tom, či bolo podanie správne doručené, odporúčame klientom, aby sa obrátili na svojho správcu dane," dodala Rybanská.