Zdroje pre zabezpečenie verejných služieb nie sú postačujúce a riešenia nie sú systémové, tvrdí Aliancia

Štát nesplnil svoj záväzok z roku 2004

Vládu žiadajú o navýšenie alokácie

25.1.2022 (Webnoviny.sk) - Zdroje pre zabezpečenie verejných služieb nie sú postačujúce a riešenia nie sú systémové. Vláda musí svoj záväzok z roku 2004 naplniť.Informoval o tom predseda strany Aliancia Krisztián Forró a poslanec Nitrianskeho Vyššieho územného celku Iván Farkas na tlačovej konferencii.„Ešte v roku 2004 sa Slovensko zaviazalo, že do desiatich rokov vybuduje sieť kanalizácie a aj možnosť napojenia na pitnú vodu pre všetky obce, v ktorých je počet obyvateľov nad 2000. Žiaľ, do roku 2014 tento svoj záväzok Slovensko nesplnilo, kvôli čomu musí platiť sankcie,“ uviedol Forró.„Aliancia preto žiada Vládu SR, aby vypracovala plán pre zabezpečenie plánu z roku 2004 v spolupráci s vodárňami a miestnymi samosprávami a aby sa vypracovali projektové dokumentácie. Vypracovanie tejto dokumentácie je v kompetencii miestnych samospráv,“ doplnil Forró s tým, že vláda by mala refinancovať vypracovanie potrebnej dokumentácie, keďže ide o nemalé finančné prostriedky.„Vláda SR na najbližších desať rokov vyčlenila 270 miliónov eur na vybudovanie kanalizácie na napojenie na čistiace stanice pre obce nad 2000 obyvateľov a taktiež 110 miliónov eur pre obce do 2000 obyvateľov,“ podčiarkol predseda strany s tým, že pre obec s počtom obyvateľov okolo 3500 je výška sumy potrebná na vybudovanie kanalizácie okolo 15 miliónov eur, preto sú vyčlenené prostriedky postačujúce pre zhruba 20 takýchto obcí.„Keď sa pozrieme na obce do 2000 obyvateľov, tak je tá situácia ešte horšia, keďže by sa táto pomoc vzťahovala na zhruba pre 15 obcí,“ uzavrel.„Žiadame Vládu, aby zásadným spôsobom navýšila túto alokáciu, či už by to bolo z európskych štrukturálnych fondov alebo iných možných zdrojov,“ zdôraznil Farkas.Pre napojenie obcí na pitnú vodu považuje Forró situáciu za ešte horšiu, pre ktorú Vláda SR vyčlenila zhruba 50 miliónov rokov pre najbližších 10 rokov.