|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 25.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Katarína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. novembra 2025
Za znásilnenie dvoch žien v Iráne verejne popravili muža
Tagy: Poprava Trest smri Vražda
V Iráne v utorok verejne popravil muža po tom, čo ho súd uznal za vinného zo znásilnenia dvoch žien v provincii Semnan na severe krajiny. Popravu ...
Zdieľať
25.11.2025 (SITA.sk) - V Iráne v utorok verejne popravil muža po tom, čo ho súd uznal za vinného zo znásilnenia dvoch žien v provincii Semnan na severe krajiny.
Popravu vykonali v meste Bastam po tom, čo Najvyšší súd potvrdil rozsudok, informoval oficiálny portál súdnictva Mizan Online.
Portál citoval predsedu provinčného súdu Mohammada Akbárího, ktorý uviedol, že rozhodnutie bolo „potvrdené a vykonané po dôkladnom preskúmaní Najvyšším súdom“.
Akbárí takisto uviedol, že muž „uviedol do omylu dve ženy a spáchal znásilnenie s použitím sily a nátlaku“, pričom dodal, že odsúdený použil „zastrašovanie a vyhrážky“, aby v obetiach vyvolal strach z poškodenia reputácie.
Identitu odsúdeného a dátum vynesenia rozsudku úrady bezprostredne nezverejnili. V Iráne sa zvyčajne rozsudky smrti vykonávajú vo väzniciach, ale len pred dvoma týždňami v tejto krajine verejne obesili muža, ktorý bol odsúdený na trest smrti za vraždu.
Iránska islamská republika, ktorá popravuje najviac odsúdených obesením, je podľa ľudskoprávnych organizácií vrátane Amnesty International druhým najväčším „katom“ na svete. Smutné prvenstvo v tejto oblasti patrí Číne.
Zdroj: SITA.sk - Za znásilnenie dvoch žien v Iráne verejne popravili muža © SITA Všetky práva vyhradené.
Popravu vykonali v meste Bastam po tom, čo Najvyšší súd potvrdil rozsudok, informoval oficiálny portál súdnictva Mizan Online.
Ženy uviedol do omylu
Portál citoval predsedu provinčného súdu Mohammada Akbárího, ktorý uviedol, že rozhodnutie bolo „potvrdené a vykonané po dôkladnom preskúmaní Najvyšším súdom“.
Akbárí takisto uviedol, že muž „uviedol do omylu dve ženy a spáchal znásilnenie s použitím sily a nátlaku“, pričom dodal, že odsúdený použil „zastrašovanie a vyhrážky“, aby v obetiach vyvolal strach z poškodenia reputácie.
Irán na 2. mieste
Identitu odsúdeného a dátum vynesenia rozsudku úrady bezprostredne nezverejnili. V Iráne sa zvyčajne rozsudky smrti vykonávajú vo väzniciach, ale len pred dvoma týždňami v tejto krajine verejne obesili muža, ktorý bol odsúdený na trest smrti za vraždu.
Iránska islamská republika, ktorá popravuje najviac odsúdených obesením, je podľa ľudskoprávnych organizácií vrátane Amnesty International druhým najväčším „katom“ na svete. Smutné prvenstvo v tejto oblasti patrí Číne.
Zdroj: SITA.sk - Za znásilnenie dvoch žien v Iráne verejne popravili muža © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Poprava Trest smri Vražda
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Mimovládky vyzývajú poslancov nepodporiť transformáciu ÚOO, niektorých oznamovateľov môže nechať úplne bez ochrany
Mimovládky vyzývajú poslancov nepodporiť transformáciu ÚOO, niektorých oznamovateľov môže nechať úplne bez ochrany
<< predchádzajúci článok
Ako čistiť a udržiavať Senosan dvierka, aby vydržali roky
Ako čistiť a udržiavať Senosan dvierka, aby vydržali roky