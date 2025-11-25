Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

25. novembra 2025

25. novembra 2025

Za znásilnenie dvoch žien v Iráne verejne popravili muža


V Iráne v utorok verejne popravil muža po tom, čo ho súd uznal za vinného zo znásilnenia dvoch žien v provincii Semnan na severe krajiny. Popravu ...



gettyimages 1301381025 676x451 25.11.2025 (SITA.sk) - V Iráne v utorok verejne popravil muža po tom, čo ho súd uznal za vinného zo znásilnenia dvoch žien v provincii Semnan na severe krajiny.


Popravu vykonali v meste Bastam po tom, čo Najvyšší súd potvrdil rozsudok, informoval oficiálny portál súdnictva Mizan Online.

Ženy uviedol do omylu


Portál citoval predsedu provinčného súdu Mohammada Akbárího, ktorý uviedol, že rozhodnutie bolo „potvrdené a vykonané po dôkladnom preskúmaní Najvyšším súdom“.

Akbárí takisto uviedol, že muž „uviedol do omylu dve ženy a spáchal znásilnenie s použitím sily a nátlaku“, pričom dodal, že odsúdený použil „zastrašovanie a vyhrážky“, aby v obetiach vyvolal strach z poškodenia reputácie.

Irán na 2. mieste


Identitu odsúdeného a dátum vynesenia rozsudku úrady bezprostredne nezverejnili. V Iráne sa zvyčajne rozsudky smrti vykonávajú vo väzniciach, ale len pred dvoma týždňami v tejto krajine verejne obesili muža, ktorý bol odsúdený na trest smrti za vraždu.

Iránska islamská republika, ktorá popravuje najviac odsúdených obesením, je podľa ľudskoprávnych organizácií vrátane Amnesty International druhým najväčším „katom“ na svete. Smutné prvenstvo v tejto oblasti patrí Číne.


Zdroj: SITA.sk - Za znásilnenie dvoch žien v Iráne verejne popravili muža © SITA Všetky práva vyhradené.

