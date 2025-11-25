|
Mimovládky vyzývajú poslancov nepodporiť transformáciu ÚOO, niektorých oznamovateľov môže nechať úplne bez ochrany
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Mimovládne organizácie Ochrana oznamovateľov Úrad na ochranu oznamovateľov
Mimovládne organizácie vyzývajú poslancov neprijať vládny zákon, ktorý mení systém ochrany oznamovateľov korupcie. Ako v tejto súvislosti upozornili, v návrhu zákona je zásadná chyba, ktorá spôsobí, že ...
25.11.2025 (SITA.sk) - Mimovládne organizácie vyzývajú poslancov neprijať vládny zákon, ktorý mení systém ochrany oznamovateľov korupcie. Ako v tejto súvislosti upozornili, v návrhu zákona je zásadná chyba, ktorá spôsobí, že oznamovatelia korupcie v štátnej správe môžu ostať úplne bez ochrany. Na protest proti návrhu v pondelok 24. novembra spolu s oznamovateľmi a laureátmi Bielych vrán vytvorili pred parlamentom živú reťaz.
Neziskovky v tejto súvislosti varujú, že ak zákon prejde, o ochranu príde veľká časť whistleblowerov. Medzi takých patrí aj Ľubomír Luhový, ktorý upozornil na predražené mýto a pôsobí na Úrade pre verejné obstarávanie.
„Ak by som v čase môjho rozhodovania o tom, či požiadam o ochranu oznamovateľa, vedel, že príde takáto zmena, možno by som ani nepodal trestné oznámenie a polícia by v súčasnosti nevyšetrovala viaceré skutky, na ktoré som poukázal,” uviedol Luhový.
Organizácie pripomínajú, že vláda navrhuje zrušiť súčasný Úrad na ochranu oznamovateľov a nahradiť ho novým. Zbaví sa tak aj vedenia úradu, nového predsedu bude voliť parlament na návrh kabinetu. Návrh zákona zavádza podľa mimovládok aj novinku s nedomyslenými dôsledkami. O ochranu pred prepustením bude môcť požiadať len osoba, ktorá podá kvalifikované trestné oznámenie v súvislosti so zamestnávateľom ako právnickou osobou.
„To znamená, že oznamovanie korupcie v celej štátnej správe bude prakticky takmer bez ochrany,” zdôraznila riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Ak by chcel zamestnanec v štátnej správe nahlásiť korupciu a dostať ochranu, musel by podľa nej podať trestné oznámenie týkajúce sa práve svojho zamestnávateľa, napríklad ministerstvá, úrad vlády, štátne a verejné inštitúcie. Oznámenie týkajúce sa diania v akejkoľvek inej štátnej inštitúcii ale ostane bez ochrany.
„Zákon sa stane bezzubý a nefunkčný,” doplnila Petková s tým, že ak zamestnanec ministerstva podá trestné oznámenie pre korupciu v štátnej nemocnici, zákon ho neochráni.
Podľa šéfky Via Iuris Kataríny Batkovej je navrhovaná zmena zákona, ktorá prakticky znemožní získať ochranu pre väčšinu zamestnancov verejných inštitúcií, aj v rozpore s európskou smernicou a môže byť opäť dôvodom pre sankcie zo strany Európskej únie.
„Navyše je opätovne zneužívané skrátené legislatívne konanie bez splnenia zákonných predpokladov a takáto závažná zmena je prijímaná bez diskusie, na rýchlo a tomu zodpovedá aj jej nízka kvalita," skonštatovala. Mimovládne organizácie upozorňujú aj na to, že argumenty vlády pre expresné rušenie a pretváranie úradu neobstoja. Agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú zabezpečuje ministerstvo spravodlivosti, bolo možné pridať úradu aj bez jeho transformovania.
Údajnú nerovnováhu práv zamestnancov a zamestnávateľov pri udeľovaní ochrany vláda podľa mimovládok rieši nekoncepčne a naštrbuje dôveru v celý systém ochrany oznamovateľov. Riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piško v tejto súvislosti skonštatoval, že je ťažké nevnímať argumenty vlády ako účelovú snahu o vyrovnanie sa s nepohodlnou inštitúciou, ktorá je po zrušení špeciálnej prokuratúry, Národnej kriminálnej agentúry a zmene trestných kódexov ďalšou skladačkou do oslabovania protikorupčných nástrojov štátu.
Výzvu slovenských mimovládok podporili aj zahraničné organizácie The Whistleblowing International Network (WIN) a European Whistleblowing Institute.
„Tento zásah do inštitucionálneho usporiadania, zavedený bez konzultácií, bez medzirezortného konania a v zrýchlenom legislatívnom procese, ktorý nie je podľa slovenského práva odôvodnený, vyvoláva vážne obavy z neoprávneného politického zasahovania a ovládnutia nezávislej inštitúcie. Zároveň môže ohroziť významné finančné prostriedky EÚ viazané na protikorupčné reformy v rámci Plánu obnovy a odolnosti,” uviedla výkonná riaditeľka WIN Anna Myers.
Vláda v sobotu 22. novembra na mimoriadnom rokovaní schválila návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov sa ku dňu účinnosti zákona zrušuje a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, preberá všetky jeho práva a povinnosti.
Návrh zákona konkrétne zriaďuje nový, nezávislý Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zároveň kabinet schválil aj návrh na skrátené legislatívne konanie o predmetnom návrhu.
Zdroj: SITA.sk - Mimovládky vyzývajú poslancov nepodporiť transformáciu ÚOO, niektorých oznamovateľov môže nechať úplne bez ochrany © SITA Všetky práva vyhradené.
