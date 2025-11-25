Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 25.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Katarína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. novembra 2025

Mimovládky vyzývajú poslancov nepodporiť transformáciu ÚOO, niektorých oznamovateľov môže nechať úplne bez ochrany


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Mimovládne organizácie Ochrana oznamovateľov Úrad na ochranu oznamovateľov

Mimovládne organizácie vyzývajú poslancov neprijať vládny zákon, ktorý mení systém ochrany oznamovateľov korupcie. Ako v tejto súvislosti upozornili, v návrhu zákona je zásadná chyba, ktorá spôsobí, že ...



Zdieľať
65c4bdf8b267f868321406 676x450 25.11.2025 (SITA.sk) - Mimovládne organizácie vyzývajú poslancov neprijať vládny zákon, ktorý mení systém ochrany oznamovateľov korupcie. Ako v tejto súvislosti upozornili, v návrhu zákona je zásadná chyba, ktorá spôsobí, že oznamovatelia korupcie v štátnej správe môžu ostať úplne bez ochrany. Na protest proti návrhu v pondelok 24. novembra spolu s oznamovateľmi a laureátmi Bielych vrán vytvorili pred parlamentom živú reťaz.

O ochranu príde veľa whistleblowerov


Neziskovky v tejto súvislosti varujú, že ak zákon prejde, o ochranu príde veľká časť whistleblowerov. Medzi takých patrí aj Ľubomír Luhový, ktorý upozornil na predražené mýto a pôsobí na Úrade pre verejné obstarávanie.

Ak by som v čase môjho rozhodovania o tom, či požiadam o ochranu oznamovateľa, vedel, že príde takáto zmena, možno by som ani nepodal trestné oznámenie a polícia by v súčasnosti nevyšetrovala viaceré skutky, na ktoré som poukázal,” uviedol Luhový.

Vláda chce úrad nahradiť novým


Organizácie pripomínajú, že vláda navrhuje zrušiť súčasný Úrad na ochranu oznamovateľov a nahradiť ho novým. Zbaví sa tak aj vedenia úradu, nového predsedu bude voliť parlament na návrh kabinetu. Návrh zákona zavádza podľa mimovládok aj novinku s nedomyslenými dôsledkami. O ochranu pred prepustením bude môcť požiadať len osoba, ktorá podá kvalifikované trestné oznámenie v súvislosti so zamestnávateľom ako právnickou osobou.

To znamená, že oznamovanie korupcie v celej štátnej správe bude prakticky takmer bez ochrany,” zdôraznila riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Ak by chcel zamestnanec v štátnej správe nahlásiť korupciu a dostať ochranu, musel by podľa nej podať trestné oznámenie týkajúce sa práve svojho zamestnávateľa, napríklad ministerstvá, úrad vlády, štátne a verejné inštitúcie. Oznámenie týkajúce sa diania v akejkoľvek inej štátnej inštitúcii ale ostane bez ochrany.

Zákon sa stane bezzubý a nefunkčný,” doplnila Petková s tým, že ak zamestnanec ministerstva podá trestné oznámenie pre korupciu v štátnej nemocnici, zákon ho neochráni.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ide o rozpor s európskou smernicou


Podľa šéfky Via Iuris Kataríny Batkovej je navrhovaná zmena zákona, ktorá prakticky znemožní získať ochranu pre väčšinu zamestnancov verejných inštitúcií, aj v rozpore s európskou smernicou a môže byť opäť dôvodom pre sankcie zo strany Európskej únie.

Navyše je opätovne zneužívané skrátené legislatívne konanie bez splnenia zákonných predpokladov a takáto závažná zmena je prijímaná bez diskusie, na rýchlo a tomu zodpovedá aj jej nízka kvalita," skonštatovala. Mimovládne organizácie upozorňujú aj na to, že argumenty vlády pre expresné rušenie a pretváranie úradu neobstoja. Agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú zabezpečuje ministerstvo spravodlivosti, bolo možné pridať úradu aj bez jeho transformovania.

Údajnú nerovnováhu práv zamestnancov a zamestnávateľov pri udeľovaní ochrany vláda podľa mimovládok rieši nekoncepčne a naštrbuje dôveru v celý systém ochrany oznamovateľov. Riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piško v tejto súvislosti skonštatoval, že je ťažké nevnímať argumenty vlády ako účelovú snahu o vyrovnanie sa s nepohodlnou inštitúciou, ktorá je po zrušení špeciálnej prokuratúry, Národnej kriminálnej agentúry a zmene trestných kódexov ďalšou skladačkou do oslabovania protikorupčných nástrojov štátu.

Mimovládky dostali podporu aj zo zahraničia


Výzvu slovenských mimovládok podporili aj zahraničné organizácie The Whistleblowing International Network (WIN) a European Whistleblowing Institute.

Tento zásah do inštitucionálneho usporiadania, zavedený bez konzultácií, bez medzirezortného konania a v zrýchlenom legislatívnom procese, ktorý nie je podľa slovenského práva odôvodnený, vyvoláva vážne obavy z neoprávneného politického zasahovania a ovládnutia nezávislej inštitúcie. Zároveň môže ohroziť významné finančné prostriedky EÚ viazané na protikorupčné reformy v rámci Plánu obnovy a odolnosti,” uviedla výkonná riaditeľka WIN Anna Myers.


Vláda v sobotu 22. novembra na mimoriadnom rokovaní schválila návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov sa ku dňu účinnosti zákona zrušuje a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, preberá všetky jeho práva a povinnosti.

Návrh zákona konkrétne zriaďuje nový, nezávislý Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zároveň kabinet schválil aj návrh na skrátené legislatívne konanie o predmetnom návrhu.




Zdroj: SITA.sk - Mimovládky vyzývajú poslancov nepodporiť transformáciu ÚOO, niektorých oznamovateľov môže nechať úplne bez ochrany © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Mimovládne organizácie Ochrana oznamovateľov Úrad na ochranu oznamovateľov
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Parlament sa bude zaoberať návrhom zákona o Úrade na ochranu oznamovateľov, Gašpar hovorí aj o ďalšom zlučovaní – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Za znásilnenie dvoch žien v Iráne verejne popravili muža

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 