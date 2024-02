Zabezpečenie prípravy a vykonania volieb do Európskeho parlamentu vyjde na takmer 14 miliónov eur

22.2.2024 (SITA.sk) - Na zabezpečenie prípravy a vykonania volieb do Európskeho parlamentu , ktoré sa uskutočnia 8. júna, štát vynaloží 13 987 985 eur.Vyplýva to z Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do EP v roku 2024, ktorý v stredu odobrila vláda. Konkrétne má čiastku 11 739 985 eur k dispozícii Ministerstvo vnútra SR a sumou 2 248 000 eur disponuje Štatistický úrad SR „Finančné prostriedky určené pre Ministerstvo vnútra SR budú použité najmä na zabezpečenie úhrady náhrady mzdy členom volebných komisií a odmien členom a zapisovateľom okrskových volebných komisií a okresných volebných komisií, úhrady tlače hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov a volebných tlačív, na zabezpečenie činnosti volebných komisií, na vybavenie volebných miestností, na ochranu verejného poriadku v deň konania volieb, na výdavky spojené s prevádzkou a nevyhnutnou úpravou volebných miestností a na elektronické komunikačné spojenie volebných komisií (hovorné) formou úhrady nezúčtovateľného výdavku vo výške päť eur pre každú okrskovú volebnú komisiu," uviedol rezort vnútra.Pokiaľ ide o štatistický úrad, ten vyčlenené peniaze využije na výdavky súvisiace so spracovaním výsledkov volieb.