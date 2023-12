Zablokovanie prístupových rokovaní s Ukrajinou Maďarskom bude podľa Zelenského znamenať, že ich vlastne vetoval Putin

Otázka odolnosti štátov Únie

Rusko tlačí na iné krajiny

13.12.2023 (SITA.sk) - Ak Európska únia (EÚ) neschváli rozhodnutie začať prístupové rokovania s Ukrajinou v dôsledku maďarského blokovania, znamenalo by to, že na to ruský vodca Vladimir Putin priamo uvalil veto.Počas návštevy Osla to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , ktorého cituje spravodajský portál Ukrajinská pravda.Ukrajina podľa Zelenského urobila všetko, čo mohla, aby zabránila ktorejkoľvek krajine v blokovaní začatia rozhovorov.„Z našej strany sme boli veľmi konštruktívni, urobili sme všetko, úplne všetko, dodržali všetky odporúčania Európskej komisie , všetky odporúčania našich partnerov a všetky odporúčania na úpravu aj tých zákonov, ktoré dostali odporúčania Benátskej komisie," povedal ukrajinský prezident Zdôraznil, že je to výlučne otázka odolnosti krajín EÚ a naznačil, že absencia pozitívneho výsledku na samite EÚ by bola víťazstvom Ruska a ukázalo by to, že Moskva môže vetovať rozhodnutia EÚ.„Rusko tento rok nedosiahlo žiadne víťazstvá, nedokázalo nič dosiahnuť. Nedokázalo obsadiť žiadne dediny... Ale začali spolupracovať s krajinami nielen v Európe, ale aj s krajinami na mnohých kontinentoch a tlačiť na ne. Ak nepríde žiadny pozitívny výsledok, ak tam nebude pozitívny výsledok, bude to znamenať, že Putin toto rozhodnutie vetoval," skonštatoval Zelenskyj.Maďarský premiér Viktor Orbán v stredu vyhlásil, že Budapešť zablokuje návrh na začatie rokovaní o členstve Ukrajiny v EÚ. Orbán sa domnieva, že v praxi Kyjiv nesplnil podmienky potrebné na začatie rokovaní.