Záborská kúpila Kresťanskej únii najdrahšiu reklamu a na 98 percent to nie sú Matovičove peniaze. Odkiaľ ich potom má?

Noviny vydáva OĽaNO

Privátna pôžička

Historicky najväčšia kampaň?

12.9.2023 (SITA.sk) - Kresťanská únia (KÚ) Anny Záborskej kúpila najdrahšiu reklamu. Informovala o tom nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) s tým, že najdrahšou jednotlivou predvolebnou reklamou vo volebnej kampani súTie roznáša Slovenská pošta do schránok domácností po celom Slovensku.Ako spresňuje TIS, vytlačenie prvého čísla tohto 30-stranového plnofarebného magazínu stálo 150-tisíc eur, pričom do volieb majú vyjsť ešte dve vydania. Organizácia vysvetlila, že noviny vydáva hnutie OĽaNO , no výdavky za ne sa objavujú na transparentnom účte KÚ, s ktorou OĽaNO kandiduje.Ako TIS ďalej vysvetľuje, takáto malá strana bez štátnych príspevkov bude mať miliónovú kampaň vďaka vysokým pôžičkám od dvoch súkromných veriteľov.Za tri čísla by tak mala KÚ zaplatiť 450-tisíc eur, pričom ďalšie desiatky stojí ich roznáška Slovenskou poštou. Generálny manažér OĽaNO Július Jakab informoval TIS, že noviny ako súčasť spoločnej kampane platí KÚ a kandidát KÚ Michal Sygút pre TIS uviedol, že na 98 percent to nie sú peniaze Igora Matoviča.„Michal Važan, ktorý má v KÚ na starosti kampaň vysvetlil, že to ide z pôžičiek a v blízkom čase zverejnia na webe informáciu o dvoch veriteľoch," informuje TIS a pokračuje s tým, že štvrť milióna požičala KÚ martinská tlačiareň Fork, za ktorou je sympatizant strany Radovan Kraker.„Ďalších 700-tisíc Bojnická urbárska akciová spoločnosť – ide o zatiaľ najväčšiu privátnu pôžičku mimo bankových úverov v tejto kampani," uviedla organizácia.TIS ďalej uvádza, že v prípade OĽaNO vznikli špekulácie o tom, že môže prevalcovať konkurenciu deväťmiliónovou kampaňou, ak by dokázala obísť zákon a posunúť milióny menším stranám v koalícií, ktoré nemajú na trojmiliónovú kampaň, a teda Za ľudí a KÚ.„K historicky najväčšej kampani sa naozaj schyľuje, aj keď to tak zatiaľ podľa transparentných účtov strán koalície nevyzerá. OĽaNO nám totiž deklarovalo, že plánuje kampaň v objeme do troch miliónov eur. Podobne ako KÚ aj strana Za ľudí Veroniky Remišovej podľa ich vyjadrenia chystajú miliónovú kampaň. Spolu by tak trojkoalícia mohla prekročiť päťmiliónovú hranicu. V minulých voľbách 2020 minula koalícia PS – Spolu v spoločnej kampani iba 2,8 milióna eur," uzavrela organizácia TIS.