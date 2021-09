Záborská predkladá zákon o pomoci tehotným, nemá byť liberálny ani konzervatívny

Pomoc je vždy humánna

Možnosť utajeného pôrodu

5.9.2021 - Predsedníčka Kresťanskej únie (KÚ) a poslankyňa Anna Záborská z klubu Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) vyslovila presvedčenie, že tentokrát návrh upravujúci interrupcie a pomoc tehotným ženám získa medzi poslancami dostatočnú podporu.Ako uviedla Záborská pre agentúru SITA, najradšej by bola, keby zákon získal podporu väčšiny všetkých poslancov parlamentu. O jej návrhu by sa malo rokovať na riadnej septembrovej schôdzi Národnej rady SR.„Ak si kolegovia uvedomia, že zákon je napísaný v dobrej vôli pomôcť tehotným ženám, tak nemôžu jedným dychom povedať, že pomoc môže byť buď liberálna alebo konzervatívna. Tá pomoc je vždy humánna. Nemá to nič spoločné s tým, či s potratmi súhlasím alebo nesúhlasím,“ povedala Záborská.Parlament vlani v októbri neschválil Záborskej novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá sa týkala interrupcií. Chýbal len jeden hlas. Za schválenie návrhu hlasovalo 58 zo 117 prítomných poslancov.„Viacerí kolegovia poslanci mi vlani povedali, že mám pravdu, že tehotným ženám treba pomôcť, ale za zákon hlasovať nebudú, lebo sú liberáli. Keď sa však niekto topí, predsa sa ho nebudem pýtať, ktorú politickú stranu volil,“ uviedla poslankyňa.Poznamenala, že pozmeňovacie návrhy z vlaňajška, ktoré požadovali poslanci, zahrnula priamo do návrhu zákona. Aj preto si myslí, že by sa tak malo spriechodniť jeho prijatie. Napríklad žena má teraz na rozmyslenie 48 hodín pred interrupciou. Záborská vlani chcela túto lehotu predĺžiť na dvojnásobok, teda na 96 hodín, no napokon sa urobil kompromis 72 hodín.Záborská urobila ústupok tiež v tom, že druhý lekársky posudok pred potratom bude dobrovoľný, a nie povinný. „Lekár by mal žene povedať, že je možnosť druhého vyšetrenia, preplatí jej to poisťovňa a on jej pomôže nájsť druhého lekára. Čiže musí byť súčinný pri jej rozhodnutí,“ vysvetlila. Podľa poslankyne je novinkou utajený pôrod. Ak žena požiada obvodného gynekológa, bude môcť byť v takom prípade od šiesteho mesiaca tehotenstva PN.