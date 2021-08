Záborský po takmer desiatich rokoch opúšťa Fínsko, zmluvu podpísal s Libercom

Takmer desaťročné úspešné pôsobenie Tomáša Záborského vo fínskom klubovom hokeji je na konci. Skúsený slovenský útočník podpísal zmluvu na jednu sezónu s opciou s finalistom uplynulého ročníka najvyššej českej súťaže Bílí Tygři Liberec . Informuje o tom oficiálny web severočeského tímu.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.8.2021 (Webnoviny.sk) -"V osobe Tomáša Záborského sme získali špičkového útočníka, ktorý má obrovské skúsenosti z najlepších európskych súťaží, ale aj zo zámoria. Je to skvelý strelec, ktorý počas kariéry dozrel na univerzálneho útočníka so schopnosťami ťahať mužstvo. V posledných rokoch patril medzi najlepšie bodujúcich hráčov vo svojich tímoch, preto si od neho sľubujeme zvýšenie útočného potenciálu. Verím, že nám pomôže na ľade aj mimo neho," uviedol športový manažér Liberca Patrik Augusta.Tridsaťtriročný rodák z Trenčína Záborský zanechal vo Fínsku najvýraznejšiu stopu v sezóne 2011/2012, keď sa v tíme Ässät Pori s 35 gólmi stal najlepším strelcom celej súťaže. Zároveň bol s 59 bodmi druhý najproduktívnejší hráč Liigy. Získal vtedy Zlatú prilbu pre najlepšieho hokejistu fínskej najvyššej súťaže.Celkovo počas svojho pôsobenia vo Fínsku získal dve strieborné (IFK Helsinki a Tappara Tampere) a jednu bronzovú medailu (Tappara), vytúženého titulu sa však nedočkal. Vo finále play-off si zahral aj v sezóne 2016/2017 vo Švédsku, keď bol súčasťou tímu Brynäs IF.