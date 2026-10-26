|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 26.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Demeter
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. októbra 2026
Zabúdate? Nemusí to byť len vekom
Kľúče, ktoré zrazu nájdete v chladničke. Meno človeka, ktorého poznáte roky, no v rozhodujúcej chvíli si naň neviete spomenúť. Alebo rozhovor, ktorý sa odohral len pred pár dňami, no vybavujete ...
Zdieľať
26.10.2026 (SITA.sk) - Kľúče, ktoré zrazu nájdete v chladničke. Meno človeka, ktorého poznáte roky, no v rozhodujúcej chvíli si naň neviete spomenúť.
Alebo rozhovor, ktorý sa odohral len pred pár dňami, no vybavujete si z neho čoraz menej. Podobné situácie zažil takmer každý. Kedy však ide len o bežnú roztržitosť a kedy už je namieste spozornieť?
Niektoré zmeny pamäti a ďalších poznávacích schopností môžu byť prvým signálom rozvíjajúcich sa kognitívnych porúch. Význam prevencie podčiarkujú aj čísla. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií žilo v roku 2023 s demenciou takmer 85-tisíc Slovákov. Odborné odhady hovoria, že do roku 2040 by ich počet mohol vzrásť až na 156-tisíc.
"Demencia predstavuje jednu z najväčších zdravotných výziev 21. storočia. Práve preto potrebujeme venovať väčšiu pozornosť prevencii a včasnému zachyteniu rizikových osôb. Farmaceuti sa môžu do tejto oblasti zapojiť, keďže majú odborné kompetencie na to, aby identifikovali pacientov, ktorí by mohli potrebovať ďalšie vyšetrenie," hovorí farmaceutka Zuzana Mačeková, PhD., odborníčka na skríning kognitívnych porúch a hlavná riešiteľka projektu KOGNIMET-SK (2018).
Zabudnúť občas meno alebo miesto, kam sme si odložili okuliare, je prirodzené. Spozornieť je vhodné vtedy, keď sa podobné situácie opakujú čoraz častejšie alebo si ich začnú všímať aj blízki.
"Ľudia po päťdesiatke by nemali ignorovať opakované zabúdanie nedávnych udalostí, kladenie rovnakých otázok, problémy s hľadaním slov, orientáciou na známych miestach či ťažkosti pri vykonávaní bežných každodenných úloh. Ak si tieto zmeny začína všímať aj rodina alebo ovplyvňujú bežné fungovanie človeka, je vhodné poradiť sa s odborníkom a absolvovať jednoduchý orientačný kognitívny skríning," vysvetľuje Mačeková.
Prvým krokom pritom nemusí byť vždy návšteva špecialistu. Ľudia nad 50 rokov môžu absolvovať orientačné vyšetrenie pamäti aj vo vybraných lekárňach. Jeho cieľom nie je stanoviť diagnózu, ale upozorniť na možné riziká a zachytiť prvé varovné signály, ktoré by inak mohli zostať nepovšimnuté.
Vyšetrenie porúch pamäti v lekárni trvá približne 20 minút a pomáha získať lepší obraz o stave pamäti a ďalších poznávacích schopnostiach. Súčasťou je aj posúdenie faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie mozgu, vrátane životného štýlu či užívaných liekov.
Najčastejším záchytom býva mierne oslabenie pamäti a ďalších kognitívnych funkcií, ktoré môže naznačovať miernu kognitívnu poruchu. Tá ešte nemusí výrazne zasahovať do každodenného života, no jej odhalenie dáva človeku priestor podniknúť kroky na podporu zdravia mozgu a v prípade potreby sa obrátiť na odborníka.
"Mnohí ľudia si prvé problémy s pamäťou vysvetľujú vekom, únavou alebo stresom. Orientačné vyšetrenie môže upozorniť na zmeny, ktoré by človek sám nemusel považovať za významné, a pomôcť mu rozhodnúť sa, či je vhodné obrátiť sa na lekára," vysvetľuje farmaceutka Júlia Chomistová z lekárne BENU.
Krvný tlak, cholesterol či hladinu cukru v krvi si kontrolujeme preventívne. Zdravie mozgu však často zostáva bokom až do chvíle, keď sa objavia prvé ťažkosti. Aj pamäť a ďalšie poznávacie schopnosti si pritom zaslúžia pozornosť skôr, než začnú ovplyvňovať každodenný život.
Bezplatné orientačné vyšetrenie pamäti je určené ľuďom starším ako 50 rokov a aktuálne ho poskytuje desať vybraných BENU lekární na Slovensku. Na vyšetrenie je možné sa vopred rezervovať na stránke Vyšetrenia v lekárňach | BENULEKAREN.sk
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Zabúdate? Nemusí to byť len vekom © SITA Všetky práva vyhradené.
Alebo rozhovor, ktorý sa odohral len pred pár dňami, no vybavujete si z neho čoraz menej. Podobné situácie zažil takmer každý. Kedy však ide len o bežnú roztržitosť a kedy už je namieste spozornieť?
Niektoré zmeny pamäti a ďalších poznávacích schopností môžu byť prvým signálom rozvíjajúcich sa kognitívnych porúch. Význam prevencie podčiarkujú aj čísla. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií žilo v roku 2023 s demenciou takmer 85-tisíc Slovákov. Odborné odhady hovoria, že do roku 2040 by ich počet mohol vzrásť až na 156-tisíc.
"Demencia predstavuje jednu z najväčších zdravotných výziev 21. storočia. Práve preto potrebujeme venovať väčšiu pozornosť prevencii a včasnému zachyteniu rizikových osôb. Farmaceuti sa môžu do tejto oblasti zapojiť, keďže majú odborné kompetencie na to, aby identifikovali pacientov, ktorí by mohli potrebovať ďalšie vyšetrenie," hovorí farmaceutka Zuzana Mačeková, PhD., odborníčka na skríning kognitívnych porúch a hlavná riešiteľka projektu KOGNIMET-SK (2018).
Keď si zmeny začne všímať aj okolie
Zabudnúť občas meno alebo miesto, kam sme si odložili okuliare, je prirodzené. Spozornieť je vhodné vtedy, keď sa podobné situácie opakujú čoraz častejšie alebo si ich začnú všímať aj blízki.
"Ľudia po päťdesiatke by nemali ignorovať opakované zabúdanie nedávnych udalostí, kladenie rovnakých otázok, problémy s hľadaním slov, orientáciou na známych miestach či ťažkosti pri vykonávaní bežných každodenných úloh. Ak si tieto zmeny začína všímať aj rodina alebo ovplyvňujú bežné fungovanie človeka, je vhodné poradiť sa s odborníkom a absolvovať jednoduchý orientačný kognitívny skríning," vysvetľuje Mačeková.
Lekáreň už nie je len miestom výdaja liekov
Prvým krokom pritom nemusí byť vždy návšteva špecialistu. Ľudia nad 50 rokov môžu absolvovať orientačné vyšetrenie pamäti aj vo vybraných lekárňach. Jeho cieľom nie je stanoviť diagnózu, ale upozorniť na možné riziká a zachytiť prvé varovné signály, ktoré by inak mohli zostať nepovšimnuté.
Vyšetrenie porúch pamäti v lekárni trvá približne 20 minút a pomáha získať lepší obraz o stave pamäti a ďalších poznávacích schopnostiach. Súčasťou je aj posúdenie faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie mozgu, vrátane životného štýlu či užívaných liekov.
Najčastejším záchytom býva mierne oslabenie pamäti a ďalších kognitívnych funkcií, ktoré môže naznačovať miernu kognitívnu poruchu. Tá ešte nemusí výrazne zasahovať do každodenného života, no jej odhalenie dáva človeku priestor podniknúť kroky na podporu zdravia mozgu a v prípade potreby sa obrátiť na odborníka.
"Mnohí ľudia si prvé problémy s pamäťou vysvetľujú vekom, únavou alebo stresom. Orientačné vyšetrenie môže upozorniť na zmeny, ktoré by človek sám nemusel považovať za významné, a pomôcť mu rozhodnúť sa, či je vhodné obrátiť sa na lekára," vysvetľuje farmaceutka Júlia Chomistová z lekárne BENU.
Na mozog často myslíme až vtedy, keď sa objaví problém
Krvný tlak, cholesterol či hladinu cukru v krvi si kontrolujeme preventívne. Zdravie mozgu však často zostáva bokom až do chvíle, keď sa objavia prvé ťažkosti. Aj pamäť a ďalšie poznávacie schopnosti si pritom zaslúžia pozornosť skôr, než začnú ovplyvňovať každodenný život.
Bezplatné orientačné vyšetrenie pamäti je určené ľuďom starším ako 50 rokov a aktuálne ho poskytuje desať vybraných BENU lekární na Slovensku. Na vyšetrenie je možné sa vopred rezervovať na stránke Vyšetrenia v lekárňach | BENULEKAREN.sk
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Zabúdate? Nemusí to byť len vekom © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Čínske značky ovládli víkendový autosalón v Nitre. Voyah predstavil unikátne plug-in hybridné SUV, jeden z návštevníkov vyhral nový Dongfeng Mage
Čínske značky ovládli víkendový autosalón v Nitre. Voyah predstavil unikátne plug-in hybridné SUV, jeden z návštevníkov vyhral nový Dongfeng Mage
<< predchádzajúci článok
Ukrajinský dronový útok na Voronež si vyžiadal dvoch mŕtvych a 17 zranených
Ukrajinský dronový útok na Voronež si vyžiadal dvoch mŕtvych a 17 zranených