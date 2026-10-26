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26. októbra 2026

Ukrajinský dronový útok na Voronež si vyžiadal dvoch mŕtvych a 17 zranených


Tagy: Civilné obete ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine

Padajúce trosky dronu zasiahli prímestský vlak, v ktorom cestovala časť zranených. Útok spôsobil aj požiare a narušil výučbu na miestnej univerzite. Pri ukrajinskom dronovom útoku na ruské mesto ...



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russia_ukraine_war_7_94 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - Padajúce trosky dronu zasiahli prímestský vlak, v ktorom cestovala časť zranených. Útok spôsobil aj požiare a narušil výučbu na miestnej univerzite.


Pri ukrajinskom dronovom útoku na ruské mesto Voronež zahynuli dvaja ľudia a ďalších 17 utrpelo zranenia. Viacerí zranení cestovali v prímestskom vlaku, ktorý zasiahli padajúce trosky bezpilotného lietadla. V pondelok o tom informoval gubernátor Voronežskej oblasti Alexander Gusev.

„V dôsledku teroristického útoku vo Voroneži, žiaľ, zahynuli dvaja ľudia a 17 utrpelo zranenia,“ napísal Gusev na platforme Telegram. Označenie útoku za teroristický je označením ruského predstaviteľa. Podľa gubernátora ruská protivzdušná obrana od nedeľného večera do pondelkového rána zostrelila nad mestom viac ako 70 dronov.

„Značná časť zranených vrátane dvoch osôb vo vážnom stave sa nachádzala vo vlaku, ktorý prechádzal ľavobrežným predmestím Voroneža, keď naň dopadli trosky bezpilotného lietadla,“ uviedol Gusev. Neuviedol, za akých okolností zahynuli dve obete útoku.

Dronový útok spôsobil požiare vo viacerých priemyselných podnikoch, v administratívnej budove v centre mesta a v obytnom dome. Priemyselné prevádzky podľa gubernátora neutrpeli vážnejšie škody.

Bezpečnostná situácia ovplyvnila aj fungovanie Voronežskej štátnej univerzity. Viaceré jej fakulty sa rozhodli dočasne prejsť na dištančné vzdelávanie, uviedol hovorca univerzity pre ruskú štátnu agentúru TASS. Voronež má viac ako milión obyvateľov a leží približne 500 kilometrov južne od Moskvy.

Útok prišiel v čase, keď sa Rusko a Ukrajina pripravujú na obnovenie mierových rokovaní sprostredkovaných Spojenými štátmi. Priame rozhovory medzi Moskvou a Kyjevom sú prerušené od začiatku tohto roka. Predchádzajúce rokovania v roku 2025 nepriniesli dohodu o ukončení vojny, ktorú Rusko rozpútalo inváziou na Ukrajinu vo februári 2022.

Podľa Moskvy by sa nové kolo rokovaní malo uskutočniť v novembri v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský dronový útok na Voronež si vyžiadal dvoch mŕtvych a 17 zranených © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine
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