Zabudnite na čítačku. Na slovensko.sk sa dostanete z mobilu

Bratislava 26. septembra (OTS) -Už párkrát ste chceli využiť slovensko.sk, aby ste nemuseli chodiť po úradoch, ale odradila vás komplikovanosť systému a tiež to, že ste nemali so sebou čítačku na občiansky preukaz s elektronickým podpisom? Už o dva mesiace bude komunikácia občanov aj podnikateľov so štátnym webom výrazne jednoduchšia.prezradil na konferencii DATALAN Digitálne mesto 2019 Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ sekcie informačných technológií verejnej správy na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.Odborná konferencia DATALAN Digitálne mesto sa konala 19. septembra v Jasnej a zúčastnila sa na nej takmer stovka zástupcov samospráv a VÚC z celého Slovenska. Každoročne vytvára platformu, na ktorej môžu získať cenné informácie a know-how a zdieľať nielen svoje skúsenosti, ale aj potreby v rámci informatizácie. Na aktuálny ročník konferencie prilákala účastníkov prítomnosť zástupcov štátu, s ktorými mohli o svojich prioritách osobne diskutovať. Jednou z tém, ktoré vyvolali najväčší ohlas publika, bola práve vízia stránky slovensko.sk – už čoskoro sa bude dať prihlásiť do profilu používateľa cez nasnímanie QR kódu mobilom, kde už budú mať občania vytvorenú digitálnu identitu z občianskeho preukazu. Jaroslav Kmeť si od toho sľubuje masívnejšie využívanie elektronických služieb štátu.Keď Dubaj zaviedol mobilnú identitu na používanie elektronických služieb, ich využívanie vzrástlo na 80 %. Predtým, cez čítačku a kartičku, to bolo na úrovni 30 %. Okrem toho sa zmení aj webstránka slovensko.sk. Bude užívateľsky priateľskejšia a fungujúca na všetkých prehliadačoch. Podľa Jaroslava Kmeťa by Slovensko malo byť pripravené na fungovanie bez papierov v rámci princípu „jedenkrát a dosť“ už v roku 2020.Ako v rámci diskusie na DATALAN Digitálne mesto poznamenal Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS, združenie robí všetko pre to, aby aj samospráva bola v budúcom roku pripravená na plnú elektronizáciu a naplnila princíp „jedenkrát a dosť“. Smart mesto totiž nie je len o jednej inteligentnej lavičke so solárnym článkom a pripojením na USB port, kde si môžete dobiť telefón. Potvrdili to vo svojich prezentáciách aj ďalší spíkri konferencie, medzi nimi aj globálni technologickí lídri, ktorých vízia smart mesta či obce je jasná - inteligentné mesto by sme mali všetci vnímať ako celý systém procesov, ktoré sú vzájomne koordinované a spolu vytvárajú prostredie, v ktorom chcú jeho obyvatelia pohodlne, ekonomicky a ekologicky žiť.Konferenciu DATALAN Digitálne mesto organizovala spoločnosť DATALAN, ktorá pre mestá a obce vyvíja viaceré riešenia na báze moderných, intuitívnych a webových aplikácií v cloude, ako napr. ePorady, či Digitálne zastupiteľstvo, ktoré umožňuje zastupiteľstvu aj občanom nielen čítať či pozrieť, ale aj spätne dohľadať všetky prijaté opatrenia v obci či meste, aktivitu poslancov či využívanie rozpočtu.Na možnosti smart riešení v doprave, pri problémoch s prašnosťou, CO₂, ale aj demografiou a starnúcou populáciou upozornil nielen predseda predstavenstva Slovak Smart City Cluster Igor Wzoš, no s praktickými príkladmi riešení sa pochválili aj starostovia jednotlivých obcí. Starosta obce Santovka Ľubomír Lörincz napríklad predstavil zariadenie pozostávajúce z inteligentného systému senzorov a vyhodnocovania stavu, ktoré je riešením pre osamelých seniorov v prípade, že sa náhle stanú nevládnymi, zabudnú na zapnuté elektrické zariadenia a podobne. Záujem vzbudilo aj riešenie Zelená pošta či využitie dronov pre potreby dopravy, územného plánovania či rekonštrukcií.Ďalší zástupca štátu, Miriam Letašiová, generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií na Ministerstve hospodárstva SR, v tejto súvislosti síce na podujatí podotkla, že nateraz je odvážne nazvať niektoré zo slovenských miest „smart“, no za najaktívnejšie v oblasti smart riešení by vyzdvihla viaceré.spresnila. Ministerstvo dokonca po vlaňajšom pilotnom projekte na tento rok zvýšilo podporu pre malé a stredné podniky, aby mohli implementovať inovatívne riešenia v slovenských mestách, či už v oblasti inteligentného parkovania, zberu dát, životného prostredia a podobne.upozornila.Stretnutie malo medzi účastníkmi pozitívny ohlas, diskutovalo sa aj v rámci okrúhlych stolov, ktoré sa venovali konkrétnejším potrebám v rámci projektu DCOM+ či potrieb VÚC. Až 74 % hostí zapojených do prieskumu hodnotilo témy konferencie a kvalitu získaných informácií ako veľmi dobrú a 89 % z nich plánuje prísť aj o rok.zhodnotil konferenciu predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti DATALAN Marek Paščák.Viac informácií o konferencii, fotoreport, videozáznam, kompletnú agendu a prezentácie spíkrov nájdete na www.datalandigitalnemesto.sk Partnermi konferencie DATALAN Digitálne mesto 2019 boli spoločnosti IBM, Hewlett Packard Enterprise, EPSON, DELL, Cisco, Alef, GreenWay a Autopolis.