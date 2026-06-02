Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
02. júna 2026
Zabudnite na Swiatekovú. Do štvrťfinále Roland Garros postúpila iná Poľka Chwaliňská – VIDEO
Poľská kométa Maja Chwaliňská vyhrala už sedem zápasov na Roland Garros 2026. Poľský tenis podľa predpokladov bude mať zastúpenie vo štvrťfinále dvojhry žien na Roland Garros v Paríži, ale nebude ...
2.6.2026 (SITA.sk) - Poľská kométa Maja Chwaliňská vyhrala už sedem zápasov na Roland Garros 2026.
Poľský tenis podľa predpokladov bude mať zastúpenie vo štvrťfinále dvojhry žien na Roland Garros v Paríži, ale nebude to štvornásobná miestna šampiónka Iga Swiateková.
Tento rok ju nahradí pomerne neznáma Maja Chwaliňská, ktorá prišla do Paríža ako 114. hráčka rebríčka WTA. Dvadsaťštyriročná Poľka dosiaľ nikdy nebola v najlepšej stovke rebríčka WTA.
Nielen že sa však prebojovala cez tri kolá kvalifikácie do hlavnej súťaže, ale tam už zdolala ďalšie štyri súperky pomerne zvučného mena.
Padli Číňanka, Belgičanka aj Grékyňa
Postupne si poradila s úradujúcou olympijskou víťazkou Čeng Čchin-wen z Číny, pokračovala cez Belgičanku Elise Mertensovú, Mariu Sakkariovú z Grécka a napokon v osemfinále vyradila aj poslednú francúzsku zástupkyňu v hlavnej súťaži Diane Parryovú. Zvíťazila hladko 6:3, 6:2.
Odovzdala len jeden set
Pôsobí až neuveriteľne, že debutantke v hlavnej súťaži na Roland Garros zobrala dosiaľ jediný set iba Grékyňa Maria Sakkariová v 3. kole. Naopak, až štyrikrát sa Chwaliňská dostala cez svoje súperky aj zásluhou víťazného setu na nulu, nepopulárneho "kanára" uštedrila dvom kvalifikantkám a tiež Číňanke Čeng a Belgičanke Mertensovej.
"Maja Chwaliňská je len štvrtá poľská štvrťfinalistka dvojhry na grandslamovom turnaji v otvorenej ére tenisu. Pred ňou sa to podarilo len agnieszke Radwaňskej, Ige Swiatekovej a Magde Linettovej," napísal Przeglad Sportowy na svojom webe.
Poľský Federer či Schnyderová
Chwaliňská nevyniká intenzitou úderov ani tvrdým podaním. Jej tenisu je skôr založený na precíznej technike a správnom čítaní hry.
"Je úspech spočíva v prefíkanosti, technike a schopnosti čítať hru súperov a primerane reagovať. Jej štýl trochu pripomína Michała Przysiezného, ktorého pre svoju technickú hru prezývajú poľský Federer," pokračoval poľský zdroj.
"Mne zasa svojím prejavom na kurte a tým, že je ľaváčka s nevyspytateľnými údermi, pripomína Patty Schnyderovú. Na kurte je pokojná, nič ju len tak nevyvedie z miery," povedal Przysiezny.
Zmena prípravy prospela
"Pred rokom som začala spolupracovať s novým kondičným trénerom. Potrebovala som čas, aby som si zvykla na nové metódy, ale mám pocit, že už to funguje a zlepšila som sa. Cítim sa ľahšia na kurte a dovoľuje mi to zagresívniť moju hru. A tiež udržať intenzitu úderov na vyššom stupni ako dosiaľ," cituje Chwaliňskú web WTA Tour.
"Samozrejme, štvrťfinále na Roland Garros som nečakala, ale cítim, že je to súčasť nastúpenej cesty, a že sa naďalej zlepšujem," dodala Chwaliňská.
Na rade je Kalinská
Súperkou Chwaliňskej vo štvrťfinále bude v stredu predpoludním Ruska Anna Kalinská, 24. hráčka sinlgového rebríčka WTA. Kalinská v osemfinále vyradila krajanku reprezentujúcu Rakúsko Anastasiu Potapovovú 6:4, 2:6, 7:6 (10:7). Zápas trval bez 11 minút 3 hodiny. "Bol to dlhý a náročný boj a ani neverím, že som zvíťazila," uviedla Kalinská.
Zdroj: SITA.sk - Zabudnite na Swiatekovú. Do štvrťfinále Roland Garros postúpila iná Poľka Chwaliňská – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na Slovenky čaká záver kvalifikácie MS 2027, ešte sa môžu dostať aj pred Fínky
Trénerská zmena na trase Michalovce – Nitra. Úradujúceho majstra povedie Erik Čaládi
