Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
02. júna 2026
Si sk*rvený šialenec. Trump vypenil v telefonáte s Netanjahuom pre najnovšiu izraelskú ofenzívu na libanonskom území
Incident sa odohral potom, ako Irán pohrozil prerušením rokovaní s USA pre izraelské kroky v Libanone, informoval americký portál Axios.
Americký prezident Donald Trump v pondelok v ostrom telefonáte kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua pre eskaláciu izraelských operácií v Libanone, uviedli pre americký spravodajský portál Axios dvaja vládni predstavitelia a ďalší zdroj oboznámený s obsahom rozhovoru.
Incident sa odohral potom, ako Irán pohrozil prerušením rokovaní s USA pre izraelské kroky v Libanone, informuje portál.
Všetci teraz nenávidia Izrael
Podľa dvoch zdrojov Trump Netanjahua označil za „šialeného“ a obvinil ho z nevďačnosti. Zároveň zastavil izraelský plán útoku na Bejrút. Jeden z amerických predstaviteľov uviedol, že Trump premiérovi povedal, že bombardovanie libanonskej metropoly by Izrael ešte viac izolovalo na medzinárodnej scéne.
Dva zdroje tiež tvrdia, že Trump počas rozhovoru pripomenul Netanjahuovi svoju podporu počas jeho korupčného procesu. „Si, ku*va, šialený. Bol by si vo väzení, keby nebolo mňa. Zachraňujem ti krk. Všetci ťa teraz nenávidia. Všetci pre toto nenávidia Izrael,“ zhrnul obsah telefonátu jeden z nemenovaných predstaviteľov.
Ďalší pre Axios povedal, že Trump bol „rozzúrený“ a v jednom momente na Netanjahua zakričal: „Čo to, ku*va, robíš?“
Najhorší telefonát
Hoci obaja lídri mali v minulosti viacero napätých rozhovorov, naďalej úzko spolupracovali v otázkach Iránu a aj ďalších témach. Podľa jedného z predstaviteľov išlo o jeden z najhorších telefonátov od Netanjahuovho návratu do úradu. Trumpova reakcia podľa zdrojov súvisela s tým, že izraelská eskalácia v Libanone ohrozuje jeho rokovania s Iránom.
Netanjahu po telefonáte vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že Trumpovi zopakoval izraelský postoj: ak Hizballáh neprestane útočiť na Izrael, izraelská armáda zasiahne ciele v Bejrúte, pričom operácie na juhu Libanonu budú pokračovať. „Náš postoj ostáva rovnaký," uviedol vo vyhlásení.
Zdroj: SITA.sk - Si sk*rvený šialenec. Trump vypenil v telefonáte s Netanjahuom pre najnovšiu izraelskú ofenzívu na libanonskom území © SITA Všetky práva vyhradené.
Súvisiace články:
Európske krajiny rokujú s Teheránom o tranzite lodí cez Hormuzský prieliv, tvrdí iránska štátna televízia (16. 5. 2026)
USA by sa už mali spamätať. Prehnané požiadavky blokujú dohodu o ukončení vojny, vyhlásil Teherán (4. 5. 2026)
Napätie v Perzskom zálive rastie, USA chcú eskortovať lode cez Hormuzský prieliv (4. 5. 2026)
Americká blokáda podľa Teheránu len prehlbuje napätie a USA ňou aj tak nič nedosiahnu. Je úplne zbytočná (30. 4. 2026)
Ropa na štvorročnom maxime, dlhodobá blokáda môže vojnu na Blízkom východe zmeniť na zamrznutý konflikt (30. 4. 2026)
Irán odkazuje: USA už nemôžu ostatným štátom prikazovať, čo majú robiť (28. 4. 2026)
Svetoví lídri reagujú na prímerie medzi USA a Iránom, vyzývajú na mier (8. 4. 2026)
USA aj Irán tvrdia, že prímerie je ich víťazstvom, situácia je nejasná (8. 4. 2026)
Šaríf: Irán, USA a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím (8. 4. 2026)
Trump: Návrh na prímerie nie je dostačujúci, ale je to „významný krok“ (6. 4. 2026)
Remišová je proti tomu, aby Kmec a Radačovský boli veľvyslancami. Pellegrini musí povedať jasné nie, zdôraznila – VIDEO
Zlatú kameru si na IFF Art Film prevezme nemecko-turecký režisér Fatih Akin
