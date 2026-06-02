Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Xénia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

02. júna 2026

Si sk*rvený šialenec. Trump vypenil v telefonáte s Netanjahuom pre najnovšiu izraelskú ofenzívu na libanonskom území


Tagy: Americký prezident izraelsko-libanonský konflikt Izraelský premiér Vojna na Blízkom východe

Incident sa odohral potom, ako Irán pohrozil prerušením rokovaní s USA pre izraelské kroky v Libanone, informoval americký portál Axios.



Zdieľať
2.6.2026 (SITA.sk) - Incident sa odohral potom, ako Irán pohrozil prerušením rokovaní s USA pre izraelské kroky v Libanone, informoval americký portál Axios.

Trump vypenil v telefonáte s Netanjahuom pre najnovšiu izraelskú ofenzívu na libanonskom území


Americký prezident Donald Trump v pondelok v ostrom telefonáte kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua pre eskaláciu izraelských operácií v Libanone, uviedli pre americký spravodajský portál Axios dvaja vládni predstavitelia a ďalší zdroj oboznámený s obsahom rozhovoru.

Incident sa odohral potom, ako Irán pohrozil prerušením rokovaní s USA pre izraelské kroky v Libanone, informuje portál.

Všetci teraz nenávidia Izrael


Podľa dvoch zdrojov Trump Netanjahua označil za „šialeného“ a obvinil ho z nevďačnosti. Zároveň zastavil izraelský plán útoku na Bejrút. Jeden z amerických predstaviteľov uviedol, že Trump premiérovi povedal, že bombardovanie libanonskej metropoly by Izrael ešte viac izolovalo na medzinárodnej scéne.

Dva zdroje tiež tvrdia, že Trump počas rozhovoru pripomenul Netanjahuovi svoju podporu počas jeho korupčného procesu. „Si, ku*va, šialený. Bol by si vo väzení, keby nebolo mňa. Zachraňujem ti krk. Všetci ťa teraz nenávidia. Všetci pre toto nenávidia Izrael,“ zhrnul obsah telefonátu jeden z nemenovaných predstaviteľov.

Ďalší pre Axios povedal, že Trump bol „rozzúrený“ a v jednom momente na Netanjahua zakričal: „Čo to, ku*va, robíš?“

Najhorší telefonát


Hoci obaja lídri mali v minulosti viacero napätých rozhovorov, naďalej úzko spolupracovali v otázkach Iránu a aj ďalších témach. Podľa jedného z predstaviteľov išlo o jeden z najhorších telefonátov od Netanjahuovho návratu do úradu. Trumpova reakcia podľa zdrojov súvisela s tým, že izraelská eskalácia v Libanone ohrozuje jeho rokovania s Iránom.

Netanjahu po telefonáte vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že Trumpovi zopakoval izraelský postoj: ak Hizballáh neprestane útočiť na Izrael, izraelská armáda zasiahne ciele v Bejrúte, pričom operácie na juhu Libanonu budú pokračovať. „Náš postoj ostáva rovnaký," uviedol vo vyhlásení.
 
 

 




Zdroj: SITA.sk - Si sk*rvený šialenec. Trump vypenil v telefonáte s Netanjahuom pre najnovšiu izraelskú ofenzívu na libanonskom území © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident izraelsko-libanonský konflikt Izraelský premiér Vojna na Blízkom východe
   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Európske krajiny rokujú s Teheránom o tranzite lodí cez Hormuzský prieliv, tvrdí iránska štátna televízia (16. 5. 2026)
 USA by sa už mali spamätať. Prehnané požiadavky blokujú dohodu o ukončení vojny, vyhlásil Teherán (4. 5. 2026)
 Napätie v Perzskom zálive rastie, USA chcú eskortovať lode cez Hormuzský prieliv (4. 5. 2026)
 Americká blokáda podľa Teheránu len prehlbuje napätie a USA ňou aj tak nič nedosiahnu. Je úplne zbytočná (30. 4. 2026)
 Ropa na štvorročnom maxime, dlhodobá blokáda môže vojnu na Blízkom východe zmeniť na zamrznutý konflikt (30. 4. 2026)
 Irán odkazuje: USA už nemôžu ostatným štátom prikazovať, čo majú robiť (28. 4. 2026)
 Svetoví lídri reagujú na prímerie medzi USA a Iránom, vyzývajú na mier (8. 4. 2026)
 USA aj Irán tvrdia, že prímerie je ich víťazstvom, situácia je nejasná (8. 4. 2026)
 Šaríf: Irán, USA a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím (8. 4. 2026)
 Trump: Návrh na prímerie nie je dostačujúci, ale je to „významný krok“ (6. 4. 2026)



nasledujúci článok >>
Remišová je proti tomu, aby Kmec a Radačovský boli veľvyslancami. Pellegrini musí povedať jasné nie, zdôraznila – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Zlatú kameru si na IFF Art Film prevezme nemecko-turecký režisér Fatih Akin

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 