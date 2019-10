Začal sa proces v kauze zariadenia pre seniorov Iris

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Pred samosudcom Okresného súdu Bratislava I sa vo štvrtok začal proces s obžalovanými Ivanom B. a Vanessou P., ktorí v zariadení pre seniorov Iris v Bratislave na Heydukovej ulici mali podávať jeho klientom rôzne lieky a liečivá, pričom nemali na takéto úkony odbornú spôsobilosť.Ivana B. z okresu Pezinok, ktorý sa vydával za lekára, na pojednávanie eskortovali z väzby, 18-ročná Vanessa P. z okresu Malacky, ktorá sa zase vydávala za zdravotnú sestru, na základe rozhodnutia súdu musí nosiť elektronický náramok. Obaja sú obžalovaní zo zločinu poškodzovania zdravia a obžalovaný Ivan B. aj zo zločinu ohrozovania vírusom ľudskej imunodeficiencie.Podľa obžaloby mali od presne nezisteného času a dňa roku 2016 do zadržania 3. júla minulého roku v prevádzke zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby s názvom Nezisková organizácia Iris indikovať a podávať intravenózne, intramuskulárne vo forme tabliet a kvapiek osobám umiestneným v uvedenom zariadení lieky a liečivá. To napriek tomu, že nemali predpísanú odbornú spôsobilosť na takéto úkony, pričom neodbornou a nesprávnou indikáciou mohlo dôjsť k bezprostrednému ohrozeniu zdravia osôb. Prípadne im mohli privodiť predávkovanie a poddávkovanie či spôsobiť smrť.Okrem toho Ivan B. od presne nezisteného času v roku 2016 až do svojho zadržania kontaktoval osoby s cieľom sexuálneho styku za finančnú odmenu. Pritom vykonával nechránený orálny styk s poškodenými v priestoroch organizácie Iris napriek tomu, že bol poučený o nutnosti informovať každého, s kým bude mať sexuálny styk, o tom, že má potvrdenú infekciu vírusom HIV. Poškodeným mal túto skutočnosť zatajiť, čím ich vydal do nebezpečenstva nákazy vírusom HIV.Bratislavský samosprávny kraj (BSK) po prepuknutí kauzy spolupracoval s políciou pri vyšetrovaní a okamžite poskytol pomoc ľuďom, ktorí ju potrebovali. Pre všetkých 24 klientov v júli 2018 našli náhradné riešenie, najmä v spolupráci s mestskou časťou Petržalka a Ružinov.Pretože dvojica svojím protiprávnym konaním ohrozila život a zdravie iných osôb, spôsobila ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť a tohto protiprávneho konania sa dopúšťala na chránených osobách, v súlade s ustanoveniami Trestného zákona jej v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri roky až osem rokov.