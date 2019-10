Izraelská polícia postrelila Palestínčana, autom vrazil do jej vozidla

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 17. októbra (TASR) - Izraelské bezpečnostné sily postrelili Palestínčana, ktorý predtým svojím autom vrazil do neoznačeného vozidla izraelskej polície. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.Došlo k tomu na okupovanom západnom brehu Jordánu, v blízkosti utečeneckého tábora al-Amari neďaleko mesta Ramalláh. Polícia v tejto oblasti pred incidentom vykonávala operáciu na zadržanie podozrivých osôb.Útočník svojím autom narazil do obrneného vozidla polície, ktorej príslušníci ho následne postrelili. Zraneného, približne 20-ročného Palestínčana, ktorý bol podľa polície vyzbrojený nožom, previezli do nemocnice. Jeho stav je vážny. Izraelská polícia nehlási žiadnych zranených zo svojich radov.Po tomto incidente vypukli v danej lokalite nepokoje: ich aktéri hádzali do príslušníkov izraelskej pohraničnej polície kamene a zápalné fľaše. Polícia prijala obvyklé opatrenia, aby získala kontrolu nad davom, napísal denník The Jerusalem Post (JP).Príslušníci izraelskej pohraničnej polície v utajení vstúpili v noci na štvrtok do utečeneckého tábora al-Amari, aby zatkli osoby podozrivé z príslušnosti k teroristickým skupinám a z účasti na teroristických aktivitách. Počas tejto operácie boli zatknuté dve osoby, dodal denník JP.Ako pripomenula agentúra AFP, izraelské bezpečnostné zložky často podnikajú razie a zatýkanie na okupovanom západnom brehu Jordánu, čo vedie ku konfliktom s miestnym obyvateľstvom.V máji 2018 počas takejto operácie v tábore al-Amari zahynul príslušník izraelských jednotiek osobitného určenia. Smrteľné zranenie hlavy mu spôsobil jeden z Palestínčanov, ktorý do izraelských vojakov hádzal kamene zo strechy domu.